Marcos Camino confirmó que deja Los Palmeras tras 50 años y se aleja de los escenarios

En las imágenes, que fueron publicadas en el perfil oficial de Instagram de Los Palmeras, se lo ve a Marcos sentado ante una mesa y rodeado por sus compañeros. “Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, comenzó diciendo Camino.

Y agregó: “Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión. Porque confío en la calidad de todos ustedes, me ha provocado mucha felicidad, mucha paz”.

Mientras se ven fotos antiguas de la banda, Camino hizo referencia a Santa Fe, la ciudad en la que se fundó el grupo: “Para Los Palmeras y para mí Santa Fe es la ciudad más importante del planeta. La prueba siempre la damos acá. Es donde nos ponemos nerviosos, donde están los vecinos, los amigos, los parientes”.

En ese contexto, remarcó algunos de los momentos más importantes en la carrera de Los Palmeras y mencionó el hit El Bombón que “marcó un antes y un después”. En línea con eso, recordó la oportunidad en la que hicieron un show junto a la Filarmónica de Santa Fe.

“Se hizo todo siempre con este profesionalismo. Sepan siempre que todo el éxito hay que construirlo hay que sostenerlo y para eso siempre es sacrificio”, remarcó.

Luego, Camino habló sobre los motivos detrás de su decisión: “Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco perros en mi casa y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa”.

“Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato. ¡Aguanten Los Palmeras!”, cerró.

“Gracias por hacer historia, Marcos. ¡Hay Palmeras para rato!”, escribieron junto a la publicación de Los Palmeras que cosechó miles de likes y cientos de comentarios.

La salida de Camino de Los Palmeras se suma a la desvinculación de Cacho Deícas, histórico vocalista de la agrupación, en 2025.

La última reunión de Caminos y Deicas.

La palabra del manager de Los Palmeras

Cabe destacar que la noticia de su salida había circulado este miércoles luego de algunas declaraciones de Adrián Forni, mánager del grupo quien había asegurado que la decisión de Marcos sólo era temporal y por una cuestión médica.

Forni señaló que el músico tiene nueve stents, explicó que el alejamiento es “por precaución” y remarcó que su ausencia no es definitiva, aunque “será por un lapso de tiempo no determinado”.

“Se continúa todo exactamente igual: la línea profesional, musical, la misma banda, todo lo mismo. El hijo ya venía tocando en otra banda, es un músico experimentado, muy bueno y mantiene la misma línea. Así que cubre el legado de él”, subrayó. Fuente: El Once

