Martes, a puro fútbol: se juega Libertadores, Sudamericana y Champions League

En un duelo clave para ser líder absoluto del Grupo E, Bucaramanga es el puntero con 5 unidades, mientras que Racing suma 4 puntos al igual que Fortaleza de Brasil; en tanto, Colo Colo cierra la tabla con 2.

La Academia quiere redimirse de sus errores en fechas pasadas y reencontrarse con la victoria, lo que le costó el liderato de su zona. La mira está focalizada en un nuevo sueño copero, y el primer paso es afirmarse en el primer puesto de su grupo con una gran ventaja en comparación a sus rivales.

Ya clasificado en el Torneo Apertura, en el cuerpo técnico de Racing aprovecharon para rotar a ciertos jugadores y darles descanso a otros en la última fecha de la Liga Profesional, donde aguarda Platense en los play-offs.

El equipo de Avellaneda viene de vencer ajustadamente a Newell’s Old Boys como local en la fase regular del Torneo Apertura, pero el entrenador Gustavo Costas no podrá contar con Gabriel Rojas, quien no jugó ante el conjunto de Rosario y tampoco formó parte de la delegación que viajó a Colombia.

El defensor tiene una parameniscitis en su rodilla izquierda de la que no logró recuperarse, por lo cual no será de la partida ante el conjunto colombiano, mientras que Costas deberá decidir si en la defensa jugará Marco Di Cesare o Nazareno Colombo.

En tanto, los otros jugadores que se perderán el encuentro frente a Bucaramanga serán los mediocampistas Bruno Zuculini -que se recupera de un desgarro de grado dos en el sóleo- y Matías Zaracho, quien tiene una lesión en el cuádriceps izquierdo.

Si bien el entrenador racinguista aún no confirmó a los once titulares, se estima que regresarán al once inicial Maximiliano Salas, Agustín Almendra y Luciano Vietto, en tanto los que saldrían serían Santiago Solari, Richard Sánchez y Adrián Fernández.

Por el lado de Bucaramanga, Fabián Sambueza, quien superó una lesión de rodilla, volverá al equipo titular, según indicó el entrenador Leonel Alvarez, mientras que Luciano Pons no jugaría y los que pelean por un lugar son Andrés Ponce, Jean Carlos Blanco y Adalberto Peñaranda.

“Esperamos realizar una gran presentación y jugar con la ilusión de sumar tres puntos de locales que nos permitan seguir avanzando en la Copa. Esto es hasta el final y competiremos hasta el final. El que gana es porque hizo algo mejor, y ojalá no nos falte nada este martes en la Copa Libertadores”, remarcó Alvarez.

Los Leopardos siguen con hambre y están con las garras afiladas en el ámbito internacional: son líderes invictos luego de ganar un partido e igualar en dos oportunidades. En esta fecha enfrentarán a su escolta que quiere reponerse luego de haber caído ante ellos en el Cilindro de Avellaneda.

En la liga de Colombia, Bucaramanga perdió ante Llaneros con equipo alternativo y es el tercer partido consecutivo a nivel nacional que no gana, dado que cayó en dos oportunidades e igualó la restante.

El encuentro se llevará a cabo desde las 19 (Disney+ Premium) en el estadio Américo Montanini, Colombia.

Sudamericana

Jornada súper argentina la de este martes en la Copa Sudamericana. Cuatro de los seis representantes albicelestes a la competencia saldrán a la cancha, todos de visitante, para intentar recuperar terreno perdido, como Independiente y Defensa y Justicia, últimos en sus zonas, o encaminar la clasificación, como Godoy Cruz y Lanús, punteros en las suyas.

El conjunto de Julio Vaccari (3 puntos) se llevará todas las miradas cuando pise el Centenario de Montevideo desde las 21:30 para enfrentar a Boston River (4) y jugará con la ventaja de saber cómo salieron Nacional Potosí (4) y Guaraní (7), que se enfrentarán desde las 19 en la altura boliviana. El Rojo no tuvo el comienzo copero que soñaba y viene a los tumbos: perdió sin atenuantes en Potosí en el debut (0-2), le ganó con lo justo y en tiempo de descuento a los uruguayos en Avellaneda (2-1) y volvió a tropezar, esta vez en Paraguay (1-2).

De traerse un buen resultado, Independiente quedará muy bien parado de cara al cierre como local ante Guaraní el jueves 15 y Potosí el miércoles 28. Para este partido (televisación de ESPN), Vaccari no podrá contar con Iván Marcone, expulsado en Paraguay, y Pablo Galdames, autor del doblete ante Boston, lesionado, pero llega con la mayoría de sus titulares descansados luego de poner suplentes ante Rosario Central (0-1) el fin de semana. Además, el Rojo necesita ganar aire para afrontar con mayor tranquilidad el cruce de este domingo por octavos de final del Torneo Apertura, ante Independiente Rivadavia desde las 15:30 en Avellaneda.

Uno con menor margen de error es Defensa y Justicia: tiene 2 puntos al igual que su rival de las 19, Vitória de Brasil, pero peor diferencia de gol (televisación de DSports). Arriba tienen a Cerro Largo (4) y Universidad Católica de Ecuador, que se miden el miércoles en Uruguay. El Halcón viene de quedarse sin DT (Pablo De Múner) tras una nueva derrota en el Apertura y será dirigido por la dupla técnica de la Reserva: los Kohan, Tobías y Alejandro, hijo y padre.

También a las 19 saldrá Godoy Cruz (7) a plantarse contra Sportivo Luqueño (1) en Paraguay. El equipo de Esteban Solari comparte el liderazgo con Gremio (7), que el miércoles visita a Grau de Perú, pero el DT no pasa su mejor momento en el Tomba, dado que se quedó afuera de octavos de final del Apertura. La televisación irá por cuenta de ESPN.

La jornada la cerrará Lanús (5) a las 23 como visitante de Melgar (4) en Arequipa, con televisación de DSports. Este grupo, completado por Puerto de Cabello de Venezuela (1) y Vasco da Gama (5), está muy parejo y el Granate intentará dar el batacazo en Perú. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino también jugarán el fin de semana, nada menos que contra Boca en la Bombonera el sábado a las 21.

Inter y Barcelona van por la gran revancha

Luego del espectacular partido que protagonizaron la semana pasada en España, Inter y Barcelona volverán a verse las caras este martes en Milán en busca de un lugar en la final de la Champions League en el Allianz Arena de Múnich. El trascendental encuentro está previsto para las 16 en el estadio San Siro, con televisación de Fox Sports, ESPN y Disney+. La otra semifinal será un día después, cuando el Paris Saint Germain reciba al Arsenal luego del 1-0 que logró en el compromiso de ida en Londres.

Por más que el Barceona partía como favorito en la serie, el gran partido que llevó adelante el Inter en el encuentro de ida y el 3-3 que logró en el estadio Olímpico de Montjuic emparejaron las probabilidades. Es más, con el factor de la localía a su favor, el conjunto italiano arranca la revancha con una ligera ventaja. Sin embargo, con dos equipos que ya mostraron que son capaces de jugar al mismo nivel en casa como fuera de ella, la serie está más abierta que nunca.

Para el duelo de este martes, los dos vienen con desgaste, ya que están en plena definición de sus ligas, donde no pueden descuidarse ni ceder terreno. El Inter, que marcha segundo en la Serie A a tres puntos del líder Napoli, venció con lo justo 1-0 a Hellas Verona el sábado y espera recortar la distacia que lo separa del puntero en las póximas tres jornadas. Por el lado del Barcelona, también debió esforzarse al máximo para remontar ante Valladolid como visitante para finalmente imponerse 2-1. Con cuatro fechas por jugar, entre ellas el clásico ante el Real Madrid el próximo domingo, el conjunto catalán lidera el certamen con cuatro puntos de ventaja sobre su tradicional rival.

Una gran noticia para los entrenadores de ambos equipos, Simone Inzaghi y Hansi Flick, es el estado físico de sus respectivos goleadores, Lautaro Martínez y Robert Lewandowski. El argentino, que no practicaba desde el encuentro de ida cuando salió con una molestia, se entrenó a la par de sus compañeros y se lo esperará hasta último momento para ver si puede ser titular, al igual que el francés Benjamin Pavard, también tocado en un tobillo desde hace 10 días. “Dependerá de las sensaciones de ambos. Un jugador que no pueda ser titular es complicado que pueda ayudar en los últimos 25. El entrenamiento será fundamental. Y mañana por la mañana tomaremos una decisión final”, señaló Inzaghi.

Del otro lado, el polaco Lewandowski, que se lesionó el pasado 19 de abril durante el Barcelona-Celta, recibió el alta médica este lunes de su problema musculary fue incluido en la lista de convocados para el partido ante el Inter. Habrá que ver decisión toma Flick, que en los cuatro partidos que no estuvo el goleador, incluida la final de la Copa del Rey, utilizó a Ferrán Torres como su reemplazante natural. De mínima, se estima que el polaco integrará el banco de suplentes, con la idea de ser arriesgado en los últimos minutos, si es necesario. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com