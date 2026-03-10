Nogoyá Times

    Martes de Obras en Diferentes Puntos de la Ciudad

    Posted on

    Nogoyá

    ➡️ Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento de calles y desagües.
    ✅️ Limpieza, sacado de tapa de boca de registro cloacal deteriorada y colocación de una nueva.
    ✅️ Limpieza, borrado de huellas y pozos, nivelación y abovedado de calle Isla del Ibicuy y calle interna de las 18 Viviendas en Villa 3 de Febrero.
    ✅️ Zanjeo, desobstrucción de canales de desagües en calle Obispo Angelelli, en Barrio Chañar.
