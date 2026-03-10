Martes de Obras en Diferentes Puntos de la Ciudad

Nogoyá

Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento de calles y desagües.

Limpieza, sacado de tapa de boca de registro cloacal deteriorada y colocación de una nueva.

Limpieza, borrado de huellas y pozos, nivelación y abovedado de calle Isla del Ibicuy y calle interna de las 18 Viviendas en Villa 3 de Febrero.

Zanjeo, desobstrucción de canales de desagües en calle Obispo Angelelli, en Barrio Chañar.

