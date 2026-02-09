Más de 51.000 vehículos cruzaron el Túnel Subfluvial entre viernes y domingo

El jefe del puesto caminero del túnel, Fabricio Erbeta, explicó que el flujo fue significativo tanto en ingresos como en egresos. “Este fin de semana por este puesto de control hubo un movimiento vehicular, tanto de egreso como de ingreso, de 51.443 vehículos”, precisó.

Erbeta detalló que la afluencia estuvo directamente relacionada con los eventos desarrollados en la capital entrerriana. “Hay que tener en cuenta que el fin de semana pasado estuvo en la ciudad de Paraná el evento atrayente de la Fiesta Nacional del Mate, como así también una competencia del TN en el autódromo, lo que se notó claramente en lo que manifestaba la gente que ingresaba a la provincia”, indicó.

Además, señaló que hacia el resto del fin de semana también se registró circulación con destino a otros puntos turísticos. “Venía gente a la Fiesta del Mate, pero también a distintos eventos en la provincia, como los corsos en Gualeguaychú, Gualeguay y otras fiestas provinciales”, agregó.

Controles y balance positivo

En cuanto a los registros diarios, Erbeta remarcó que el sábado fue la jornada con mayor tránsito. “Tomando los ingresos de jueves a domingo, el día sábado hubo un movimiento vehicular superior en unos 2.000 a 2.500 vehículos respecto de los días anteriores”, explicó.

Respecto a los controles de seguridad vial, destacó que se realizaron aproximadamente 1.280 controles de alcoholemia, en el marco de la normativa de Alcoholemia Cero que rige en Entre Ríos. “Los controles resultaron totalmente satisfactorios, con la totalidad de los test negativos”, afirmó.

Asimismo, subrayó que no se registraron intervenciones por siniestros viales dentro de la jurisdicción del puesto caminero durante el período analizado.

Expectativa por el fin de semana de Carnaval

De cara al próximo fin de semana extralargo de Carnaval, programado para el lunes 16 y martes 17 de febrero, el funcionario adelantó que ya se encuentran coordinando los operativos. “Estamos esperando que la gente venga a nuestra provincia con la seguridad de que acá se la va a cuidar y se va a trabajar para que tenga una buena estadía”, sostuvo.

Finalmente, Erbeta resumió el balance como “un fin de semana de mucho trabajo y gran afluencia vehicular”, en un contexto de alta convocatoria turística y controles reforzados en los accesos a Entre Ríos. Fuente: El Once

