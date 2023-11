Massa reconoció la derrota: “Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo”

“Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo, porque es el Presidente que la mayoría de los argentinos eligió”, dijo el candidato de Unión por la Patria.

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, reconoció hoy la derroita en el balotaje frente al postulante de La Libertad Avanza (LLA); Javier Milei, a quien llamó para felicitarlo.

Desde el búnker de UxP en Chacarita, Massa planteó que “fue una campaña difícil, que en algún momento tuvo tintes ríspidos” que “ojalá Argentina abandone y el valor de la convivencia democrática y el respeto por el que piensa distinto se instalen para siempre”.

“Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo, porque es el Presidente que la mayoría de los argentinos eligió”, expresó. Fuente: El Once

