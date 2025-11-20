Mejoras y Mantenimiento en calles de la Ciudad

Nogoyá

En la mañana de hoy, el personal municipal de la Dirección de Obras Públicas, a cargo de Martín García, trabajó en las obras de mantenimiento y mejoras de calles.

✅️ Bacheo con hormigón en calle Gobernador Carlos Contín.

✅️ Mantenimiento de calle con limpieza, agregado de material, afirmado y corrección de desagües en calle República de Entre Ríos.

✅ Limpieza, borrado de huellas y pozos, y nivelación en Mitre en calles Obispo Angelelli, Almirante Brown y Juan José Paso.

