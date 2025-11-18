Mercados: el dólar oficial bajó por quinto día consecutivo y llegó a la cotización más baja en el último mes

En una continuidad de la calma que atraviesan los mercados tras las elecciones legislativas de octubre y en vísperas del acuerdo comercial anunciado por el Gobierno con Estados Unidos, el dólar oficial arrancó la semana con una merma de $10, cerrando a $1.415 para la venta y extendiendo la baja en la cotización por quinto día consecutivo.

Asimismo, alcanzó el valor más bajo desde mediados de octubre, mientras que el cambio oficial mayorista terminó la rueda a $1.386,86.

Por su parte, en cuanto a los tipos de cambio financieros, el MEP cayó hasta los $1.445,87 y el Contado Con Liquidación (CCL), a $1.486,73.

En tanto, el índice S&P Merval retrocedió 2,2% y cotizó en 2.926.147,52 unidades. En el panel líder, las acciones que cotizan en la bolsa de Wall Street operaron mixtas, pero con mayor tendencia a la baja.

Así, Banco Supervielle encabezó la tendencia negativa, con el 4,2%. Detrás lo escoltaron Edenor (-4%) y Globant (-3,4%). Por otro lado, el piso positivo fue representado por Cresud, que ascendió un 1,9%, seguido por Irsa (0,8%) y Loma Negra (0,7%).

Además, los bonos evidenciaron una suba generalizada en los títulos de deuda, con el AL41D a la cabeza (1,2%). Detrás se encolumnaron el Global con vencimiento en 2035 (GD35D) con el 0,6% y el AE38D con el 0,5%.

El Riesgo País, el indicador elaborado por JP Morgan, se ubicó en 618 puntos básicos. Fuente: redboing.com

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com