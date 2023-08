Messi anotó dos golazos e Inter Miami ganó por penales en la Leagues Cup

La Pulga , que había abierto la cuenta, colocó en el ángulo un exquisito tiro libre y logró el empate 4-4 a seis minutos del final. En la definición desde los doce pasos, el equipo de Martino fue perfecto y se llevó la clasificación 5-3.

Inter Miami de Lionel Messi venció al FC Dallas por 5 a 3 en la definición por penales, después de empatar 4 a 4 en los 90 minutos, en su visita al estadio Toyota de Texas y avanzó a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Con un doblete de Messi, el segundo fue un golazo de tiro libre como ante Cruz Azul, el Inter Miami mantiene invicto al capitán argentino y ahora deberá esperar por Charlotte FC o Houston Dynamo para los cuartos de final.

Tras una jugada colectiva por la banda izquierda del Inter Miami, un pase atrás de Jordi Alba que dejó solo al Messi le dio la oportunidad de poner en ventaja al equipo rosa con un zurdazo contra el palo. El tanto fue anulado en primer instancia pero se lo convalidó tras verlo en el VAR.

7' | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match 👏👏#DALvMIA | 0-1 | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g

