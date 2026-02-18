Miércoles de Diversos Trabajos en la Ciudad

Nogoyá

En la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en diversas obras de mantenimiento y mejoras de la ciudad.

Mantenimiento, limpieza, borrado de huellas y pozos, ensanche y nivelación en calles Vivanco, Alberdi y Pública en Barrio Chañar.

Proceso de reorganización de los residuos, para optimizar el espacio en el volcadero municipal.

Corte de césped en el ingreso del paseo Los Puentes.

