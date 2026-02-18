Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Miércoles de Diversos Trabajos en la Ciudad

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    ➡️En la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en diversas obras de mantenimiento y mejoras de la ciudad.
    ✅ Mantenimiento, limpieza, borrado de huellas y pozos, ensanche y nivelación en calles Vivanco, Alberdi y Pública en Barrio Chañar.
    ✅ Proceso de reorganización de los residuos, para optimizar el espacio en el volcadero municipal.
    ✅ Corte de césped en el ingreso del paseo Los Puentes.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de césped
    Puede ser una imagen de césped
    Puede ser una imagen de carretera y césped
    Puede ser una imagen de carretera y césped
    Puede ser una imagen de carretera y césped

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like