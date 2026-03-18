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    Miércoles de Obras en Diferentes Puntos de la Ciudad

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    ➡️ Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento y mejoras de calles y desagües.
    ✅️ Bacheo en calle adoquinada en 9 de Julio.
    ✅️ Limpieza, borrado de huellas y pozos, nivelación y abovedado de calles Evaristo Carriego, Quiroga y Taboada y Almirante Brown.
    ✅️ Avances preliminares para obra de pavimentación en calle Concordia.
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