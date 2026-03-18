Miércoles de Obras en Diferentes Puntos de la Ciudad

Nogoyá

Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento y mejoras de calles y desagües.

Limpieza, borrado de huellas y pozos, nivelación y abovedado de calles Evaristo Carriego, Quiroga y Taboada y Almirante Brown.

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