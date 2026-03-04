Nogoyá Times

    Miércoles de Obras en Diferentes Puntos de la Ciudad

    ➡️ Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento de espacios públicos.

    ✅️ Limpieza del predio de la obra del Centro Cultural y Recreativo de Barrio Este (NIDO) y trabajos preliminares para la continuidad del Cerco Perimetral.

    ✅️ Corte de Césped en Boulevard Salvat y Boulevard Alberdi.

