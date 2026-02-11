Miércoles inestable y con probabilidad de lluvias: el mal tiempo seguirá por varios días

El pronóstico anticipa inestabilidad y probabilidad de chaparrones en Entre Ríos durante los próximos días. Se esperan mejoras hacia el fin de semana, con ascenso de temperaturas.

El pronóstico del tiempo para Paraná, Entre Ríos, anticipa lluvias y tormentas para este miércoles y jueves, con mejoramientos temporarios y un progresivo ascenso de las temperaturas hacia el inicio de la próxima semana. Las condiciones inestables se presentarán con mayor intensidad durante las primeras jornadas, según los datos meteorológicos difundidos.

Para este miércoles cesó el alerta por tormentas que estaba vigente, pero se prevén chaparrones durante gran parte del día, con probabilidades de precipitaciones que oscilarán entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura máxima alcanzaría los 31 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 20 grados. El viento soplará con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

En tanto, para el jueves 12 se anuncia un escenario similar, con lluvias y tormentas, especialmente durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitaciones se estima entre el 70 y el 100 por ciento en algunos tramos del día. La temperatura máxima será de 30 grados y la mínima de 19.

El viernes 13 continuará la inestabilidad, aunque con menor probabilidad de lluvias hacia la noche. La máxima prevista será de 28 grados y la mínima de 20. Los vientos rotarán y se mantendrán con intensidad moderada.

Fin de semana

Para el sábado 14 y el domingo 15 se anticipó una mejora en las condiciones, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones, entre el 0 y el 10 por ciento. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 y 28 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 21 y 23 grados.

Durante el domingo podrían registrarse ráfagas de viento que alcanzarían entre 42 y 50 km/h, por lo que se recomendó precaución ante eventuales cambios en las condiciones.

Ascenso térmico desde el lunes

De cara al inicio de la próxima semana, el lunes 16 y el martes 17, feriado de Carnaval, se presentarán con cielo mayormente nublado y sin lluvias previstas. Las temperaturas irán en ascenso, con máximas que podrían llegar a los 33 grados y mínimas superiores a los 20. Fuente: El Once

