Miércoles: “Mejoras en la Ciudad”

Nogoyá
En la mañana de hoy, el personal municipal de la Dirección de Obras Públicas, a cargo de Martín García, trabajó en las obras de mejoras de Tristán Frutos y Colectora al Boulevard Sarmiento.
Mejoras en Tristán Frutos entre Hipólito Yrigiyen y Uruguay con nivelación, afirmado con suelo calcáreo y colocación de raspado asfáltico.
Mejoras en Colectora de Boulevard Sarmiento entre Avenida Italia y Francia. La obra contempla la construcción de cordón cuneta, colocación de material, reafirmado y su posterior enripiado.
