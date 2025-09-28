Milei afirma que “el ajuste lo paga la política” y pide reformas para evitar un colapso

Reformas laborales y fiscales

El capítulo laboral del paquete busca limitar la ultraactividad de los convenios, migrar el sistema de indemnizaciones hacia un esquema de seguro de desempleo y reducir las cargas patronales, medidas que enfrentan fuerte resistencia gremial.

En materia previsional, el Ejecutivo analiza la implementación de un sistema mixto para garantizar la sustentabilidad del régimen jubilatorio. En paralelo, el plan fiscal apunta a reducir impuestos considerados distorsivos, con compensaciones a través de un recorte más profundo del gasto público.

Con minoría en el Congreso, el oficialismo depende de acuerdos puntuales con otros bloques y no descarta la utilización de herramientas alternativas dentro del marco constitucional.

Milei sostuvo que “el ajuste lo paga la política” y se mostró confiado en la viabilidad de su plan. La estrategia presidencial apuesta a un shock reformista que implica un alto costo político en el corto plazo, con la expectativa de beneficios económicos diferidos en un contexto de estabilización aún frágil y crecientes tensiones sociales. Fuente: El Once

