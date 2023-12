Milei anticipó que lanzará nuevas medidas tras el DNU: “es una predolarización”

El presidente, Javier Milei, dijo tras el anuncio y publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, que lanzará nuevas medidas y criticó los cacerolazos: “Quizás extrañan al modelo que los empobreció”.

Milei adelantó: “En las filas propias estaban sorprendidos por el nivel de profundidad en la decisión, les aviso que hay más”, y dijo que van a llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar un paquete medidas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado.

“Hay muchas cosas del paquete de estabilización que a mí no me caen simpáticas, pero lo resuelvo en el marco de la emergencia, es muy gracioso cuando dicen ‘acá no había emergencia'”, agregó en relación a las críticas por la utilización del carácter de emergencia en el marco del DNU que reforma más de 366 artículos.

El libertario brindó los motivos sobre la implementación de las nuevas normas: “Si me permitís, a mí me gusta hacer una discusión conceptual previa para entender por qué hacemos lo que hacemos. El corazón central del entramado argentino tiene que ver con atacar los efectos, pero no las causas. Sistemáticamente hemos hablado de lo que llamamos el modelo de la casta. Hay un problema grave serio en materia de déficit fiscal, y eso tiene consecuencias: vos lo tenés que financiar, con deuda, con emisión o con impuestos. Y después, cuando aparecen los efectos no deseados, vos generás normativas que van a reparar o intentan reparar sobre el efecto y no la causa”.