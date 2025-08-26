Milei: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”

Desde la oposición, legisladores como Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, tomaron los dichos con sarcasmo, interpretándolos como una confesión involuntaria. Otros analistas remarcaron que la expresión también podría ser entendida como una metáfora o un simple error retórico. Lo cierto es que no pasó inadvertida y se sumó a las polémicas que suelen rodear al mandatario.

El episodio se dio en un contexto complejo para el Gobierno, atravesado por el escándalo de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que aluden a una supuesta trama de coimas en la Agencia de Discapacidad. En esas grabaciones se menciona a la hermana del Presidente, Karina Milei, y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem, ambos figuras claves dentro del oficialismo.

Críticas al kirchnerismo y advertencias en el Congreso

Milei aún no hizo ninguna referencia directa al caso Spagnuolo, su amigo y abogado. La frase en Junín fue lo más cercano a una respuesta. El Presidente acusó al kirchnerismo de buscar “generar caos e inestabilidad” durante la campaña electoral, señalando que se trata de una estrategia a desplegar en los próximos meses.

En su discurso, advirtió: “Tenemos que tomar conciencia que hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr”. El mandatario reforzó así su narrativa de enfrentamiento directo con la oposición legislativa.

Asimismo, denunció que sus adversarios políticos están “tan disociados de la realidad y de la voluntad popular”, y que solo buscan incrementar el gasto público. “Buscan devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal”, agregó en medio de aplausos del público que celebraba cada una de sus intervenciones.

El fallido que marcó el acto

Fue en ese marco que Milei, asintiendo ante una frase que surgió desde las butacas, lanzó: “Por eso, digamos, están molestos porque les estamos afanando los choreos”. El comentario generó risas y más aplausos. Sin detenerse en la repercusión de sus propias palabras, el Presidente sonrió y sumó: “Que se sigan riendo entonces”.

A lo largo del acto, volvió a cargar contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien calificó como un “maldito enano comunista”, además de un “gastador empedernido” y un “parásito soviético”.

En tono más distendido, el mandatario apeló a un guiño internacional al adaptar el lema de Donald Trump. Llamó a “make Argentina great again”, es decir, “hacer grande a Argentina otra vez”, buscando reforzar su estilo combativo pero a la vez con proyección global.

Reacciones de la oposición

Tras el acto, las repercusiones no tardaron en llegar. Ferraro escribió en X: “Lo traicionó el inconsciente. A confesión de parte, relevo de prueba. Fin”, dejando en claro su interpretación irónica sobre los dichos del Presidente.

Por su parte, la dirigente Margarita Stolbizer opinó en la misma red: “Milei asume públicamente que son lo mismo que el kirchnerismo, que hacen lo mismo que aquellos”, señalando que el líder libertario terminó reconociendo prácticas que él mismo condena.

En tanto, el candidato Itai Hagman, de Fuerza Patria, también se sumó a los cuestionamientos con tono irónico. Con un mensaje breve y emojis de pulgar arriba, escribió: “Todo aclarado”, en alusión al fallido que marcó la jornada política. (Con información de Clarín)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com