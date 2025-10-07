Milei presentó su libro con show musical y avisa de cara a octubre: “Pudieron ganar un round, pero no la batalla”

A solo tres semanas de las elecciones generales y ante la inminente veda, el presidente Javier Milei encabezó este lunes la presentación de su libro con un acto en el Movistar Arena, con show musical incluido. El mandatario caminó entre la multitud para llegar al escenario mientras arengaba y cantaba Panic Show, la canción de La Renga con la que suele abrir sus actos.

“Escuchaste kirchnerista, pudiste ganar un round pero no vas a ganar la batalla y mucho menos la guerra”, dijo para comenzar su presentación.

(Foto: Clarín).

Show musical

Una vez que estuvo en el escenario, abrió su show musical cantando Demoliendo Hoteles, de Charly García, junto a “La Banda Presidencial”. La diputada Lilia Lemoine lo acompañó en los coros. A su vez, Joaquín Benegas Lyinch, candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por Entre Ríos, estuvo al frente de la guitarra y su hermano “Bertie”, diputado por la provincia de Buenos Aires, fue el baterista. También formó parte del conjunto el biógrafo Marcelo Duclos (bajo).

Luego continuó el show interpretando Rock del gato de Los Ratones Paranoicos y siguió con Blues del equipaje de La Mississippi. Más adelante, cantó No me arrepiento de este amor junto a Lemoine.

El repertorio continuó con la reversión de Dame fuego de Ataque 77. Sobre el final de la canción, el Presidente cambió la letra y empezó a cantar “tiran piedras, kukas tiran piedras”. Mientras tanto, en la pantalla de atrás se veían imágenes de disturbios y represión durante distintas manifestaciones.

(Foto: NA).

En el medio de su presentación musical, se refirió al conflicto en Medio Oriente y repudió el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamas a Israel y cantó Hava Nagila (canción popular judía) en homenaje a las víctimas de aquella agresión. Para cerrar, Milei interpretó Libre de Nino Bravo, aunque, al igual que al resto de las canciones, le dio una impronta rockera.

Finalmente, cambió la letra de Tu vicio de Charly García y cantó: “Yo soy un liberal. Soy de todos el más liberal. No me podés pisar porque soy capitalista”.

Una vez que finalizó la presentación musical, Milei continuó con el acto con la presentación de su libro La Construcción del Milagro junto al vocero presidencial Manuel Adorni. “Voy a tener que escribir más libros para tener más de esto”, dijo agradeciendo la presencia de 15.000 personas en el Movistar Arena.

El Presidente enfocó este tramo del acto en su gestión, destacó los logros centrales, e instó a votar a su espacio en las elecciones del 26 de octubre. “Estamos a mitad de camino, terminemos de cruzar el río”, enfatizó y agregó que “la salida es la libertad”.

“Si algo no van a cambiar de este gobierno es la vocación reformista. Porque la libertad avanza o la Argentina retrocede”, concluyó Milei.

En campaña electoral tras la baja de José Luis Espert

La idea del Gobierno es que el mandatario pueda inyectar energía al armado de La Libertad Avanza (LLA) en varios distritos, buscando un revulsivo tras el reciente escándalo que involucró a José Luis Espert, y que derivó en que baje su candidatura.

(Foto: Clarín).

Fuentes de la campaña nacional confirmaron que el plan es que Milei visite la mayor cantidad de lugares posibles en esta corta “ventana de tiempo”. Por lo que esta semana, el libertario visitaría cinco provincias, antes de un nuevo viaje a Estados Unidos.

(Con información de Ámbito).

