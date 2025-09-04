Milei rechazó las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones de la política todos los días”

Críticas al kirchnerismo y defensa de Karina

En el tramo más duro de su discurso, Milei apuntó directamente contra el kirchnerismo y recordó ataques previos. “Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal Nisman. Se metieron con mi hermana”, expresó, en referencia a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei.

El Presidente denunció que los cuestionamientos a su gestión son parte de “campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores” y acusó a la oposición de recurrir a la intimidación física cuando las “operaciones mediáticas” no logran su cometido.

Llamado a votar y advertencia por fraude

Con el objetivo de reforzar la polarización en la provincia de Buenos Aires, Milei dedicó gran parte de su mensaje a movilizar a los votantes. “Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben cobrarles impuestos”, afirmó.

Asimismo, advirtió que el kirchnerismo “está dispuesto a hacer fraude” y que es necesario “luchar contra eso a capa y espada”. En esa línea, sostuvo: “Van a estar en cada escuela intentando hacer trampas, con el robo de boletas y el juego sucio. Si nosotros no nos defendemos, se van a llevar puesta la Provincia”.

Cargó contra Axel Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof también fue blanco de fuertes críticas. Milei lo calificó como “un inútil esférico, lo miren por donde lo miren” y acusó a su administración de sostener “una estrategia de caos y violencia” para condicionar el clima electoral.

“El Estado presente es una estafa en favor de los políticos chorros. El kirchnerismo es especialista en generar ciudadanos de segunda”, manifestó Milei, quien acusó al peronismo de intentar engañar al electorado: “La apuesta del kirchnerismo es que la elección pase desapercibida, pero este domingo les vamos a pintar la cara de violeta”.

Mensaje final y agradecimientos

El acto contó con la presencia de los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, legisladores nacionales y referentes como José Luis Espert y Sebastián Pareja. También participó Karina Milei, a quien su hermano agradeció especialmente por la organización del partido: “Quiero agradecerle al jefe por organizar el partido, a pesar de las operetas”.

En el cierre, el Presidente remarcó: “La casta tiene miedo, el domingo vamos a teñir la provincia de violeta. Tenemos que decir kirchnerismo nunca más y la única alternativa es La Libertad Avanza”.

Finalmente, llamó a la militancia a darlo todo en las urnas: “Este domingo hay que ir a votar como si se definiera el futuro de la provincia, porque eso es exactamente lo que está en juego”. Fuente: El Once

