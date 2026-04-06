Milei recibe al presidente de Chile en la Casa Rosada

El Presidente argentino recibirá este lunes a su par trasandino, José Antonio Kast, que cumple de este modo su primer viaje oficial desde que asumió el cargo el pasado 11 de marzo.

El presidente Javier Milei recibe este lunes en la Casa Rosada a su homólogo chileno, José Antonio Kast, en lo que será el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo último.

La reunión busca consolidar una alianza política en la región entre dos presidentes muy cercanos en lo ideológico, y ambos con posiciones muy cercanas al Gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, la visita de Kast a la Argentina refuerza una tradición diplomática entre ambos países: los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo.

Así ocurrió también con Gabriel Boric, quien visitó Buenos Aires pocas semanas después de iniciar su mandato, durante la presidencia de Alberto Fernández.

El encuentro entre Milei y Kast inicia una etapa bilateral de coincidencias que deja atrás las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos, durante el mandato del centroizquierdista Boric en Chile.

Tanto Milei como Kast sostienen una posición en defensa de la visión económica liberal y coinciden en temas como inmigración, seguridad, y reducción del aparato estatal y participan de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Kast llega la Argentina junto a una comitiva integrada por el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el dirigente del partido Unidad Democrática Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma. Fuente: El Once

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