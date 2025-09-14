Milei tendrá reuniones con la mesa nacional y presentará el Presupuesto 2026

El presidente encabezará reuniones con las mesas nacional y bonaerense, tomará juramento a Lisandro Catalán y presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional. Los detalles.

El presidente Javier Milei afrontará este lunes una jornada de intensa actividad política que combinará gestión gubernamental y estrategia electoral. Desde las 9.30, el mandatario recibirá en la Casa Rosada a los miembros de la mesa nacional de La Libertad Avanza, con el objetivo de ordenar la campaña y contener las tensiones internas tras la derrota electoral de la semana pasada.

En el encuentro estarán presentes Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni, entre otros referentes del oficialismo. “Se cometieron errores políticos que debemos corregir”, reconoció el jefe de Estado al confirmar su decisión de ponerse al frente de la estrategia electoral.

Juramento a Catalán y vínculo con las provincias

A las 11, Milei encabezará la ceremonia de juramento de Lisandro Catalán como ministro del Interior. El funcionario fue designado para fortalecer el vínculo con los gobernadores, un rol que ya comenzó a desplegar con la creación de la denominada “mesa federal”.

“Es una cuestión simbólica. No es lo mismo sentar a las provincias con un subsecretario que con un ministro. Tiene más autoridad y más poder de decisión”, indicó una fuente oficial sobre el rol de Catalán.

Reunión con la mesa bonaerense y el PRO

Al mediodía, el Presidente se reunirá con la mesa bonaerense, integrada por Sebastián Pareja, Karina Milei y Santiago Caputo, junto a dirigentes aliados del PRO como Cristian Ritondo, José Luis Espert y Diego Santilli. También participarán intendentes y legisladores electos de la provincia.

La coordinación con el PRO es vista como clave para mejorar el desempeño electoral en el distrito más poblado del país. En ese marco, Milei buscará sellar un acuerdo político que le permita ampliar su base de sustentación en Buenos Aires.

Presupuesto y cadena nacional

La agenda concluirá con la presentación del Presupuesto 2026 en cadena nacional. Allí, Milei detallará los lineamientos de la política económica, en medio de las tensiones por los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y distribución de fondos a las provincias.

El presidente encabezará reuniones

El debate legislativo que se avecina será determinante: el Gobierno deberá defender los vetos en el Congreso y sostener el equilibrio fiscal, mientras responde a las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que presiona para mantener el rumbo del ajuste. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com