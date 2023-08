Mirtha fue a ver a Luis Miguel y el mexicano bajó del escenario a saludarla

Luis Miguel regresó a la Argentina y, con ocho de los diez conciertos realizados, el mexicano hizo vibrar el Movistar Arena de Buenos Aires una vez más. Sin embargo, en la noche de este último martes Luismi no fue el único protagonista. Mirtha Legrand presenció el show y los dos tuvieron un momento que hizo estallar al público.

La diva llegó acompañada Juana Viale y su bisnitera Ámbar y antes de que se termine de ubicar ya fue ovacionada por todos. Es que la llegada de La Chiqui no pasó inadvertida y la euforia se adueñó del Movistar Arena.

“Dale, Mirtha” y “Olé, olé, olé olé, Mirtha, Mirtha”, fueron cánticos más repetidos.

Casi al final del show, Luismi se bajó del escenario, algo que hasta el momento no había hecho, y acercó a la diva para saludarla. Lo tuvo tan cerca que aseguró que, en medio de las especulaciones y las teorías, el cantante efectivamente “no es un doble”, sino el mismísimo Sol de México.

En diálogo con TN de Noche, Legrand dio detalles del espectáculo y contó: “Fantástico, maravilloso, un show espectacular, dos horas y media cantando sin parar”. Además, comentó que no había hablado con él antes del show y hacía muchos años que no lo veía. “Yo me estaba yendo y me dicen «No Mirtha, vuelva que bajó del escenario»”, dijo.

“Me dio una rosa blanca, me dio tres besos y le dije «sos un genio», porque tiene una voz fantástica. Es algo extraordinario, es fabuloso. Están los mariachi también, la gente sabe todas las canciones, es algo impresionante porque el público también es un show, también hay que verlo. Muchas chicas jovencitas, un público muy joven me parece”, agregó. Fuente: El Once