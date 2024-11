“Misión imposible 8″, el esperado tráiler de la octava película ya está aquí: ¿última misión para Ethan Hunt?

Tom Cruise regresa con una entrega que promete emociones extremas y un posible cierre para la saga de acción más icónica de los últimos tiempos. Con un elenco de lujo y escenas de riesgo al límite, el tráiler deja entrever una misión cargada de peligro y dilemas personales que podrían marcar el final del agente Hunt.

Luego de una larga espera los fanáticos de la saga de Misión imposible ya pueden el trailer de lo que será el capítulo final del agente Hunt. Aunque las dudas siguen en el aire acerca de su final, este adelanto no hace más que entusiasmar a los seguidores.

Más de un año después del lanzamiento de Mission Imposible: Dead Reckoning Part One, Tom Cruise vuelve a interpretar al intrépido Ethan Hunt en lo que podría ser su última misión. Con una franquicia que ha definido el cine de acción moderno, la llegada de Mission: Impossible 8, ahora oficialmente titulada Sentencia Final: parte dos (The final Reckoning), despierta preguntas sobre el futuro de la saga. A pesar de ser una figura clave en Hollywood, incluso el éxito de Cruise con Top Gun: Maverick no logró replicarse en taquilla con Dead Reckoning, poniendo en duda el destino de la franquicia. Tiene prevista su fecha de estreno en Reino Unido para mayo de 2025.

Tom Cruise retoma el rol de Ethan Hunt en una posible última misión. (Crédito: Paramount Pictures) Tom Cruise retoma el rol de Ethan Hunt en una posible última misión. (Crédito: Paramount Pictures)

Acción sin límites en Final Reckoning

En el reciente tráiler, Ethan Hunt se enfrenta a una inteligencia artificial conocida como The Entity, una amenaza que anticipa cada movimiento de Hunt y su equipo, aumentando el peligro a niveles sin precedentes. Desde vuelos en biplanos hasta inmersiones en submarinos hundidos, la acción promete ser épica. Además, Angela Bassett regresa como Erica Sloane, la directora de la CIA, consolidando aún más la galería de personajes en esta misión final.

Un reparto de lujo

La nueva entrega contará con el regreso de actores como Ving Rhames, Simon Pegg, y Hayley Atwell, quienes ya se han convertido en figuras esenciales de la saga. Por otro lado, nuevas incorporaciones prometen agregar frescura a la historia, entre ellos Holt McCallany como el Secretario de Defensa, y Nick Offerman (que tuvo un destacado papel en The Last of Us) en el rol del presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Este elenco estelar, junto a la dirección de Christopher McQuarrie, asegura una experiencia cinematográfica emocionante.

¿Fin de una era?

Si bien los detalles de la trama permanecen en secreto, todo apunta a que Final Reckoning cerrará el ciclo de Hunt, marcando un final para el héroe y su equipo. La película, originalmente planeada para 2022, fue retrasada múltiples veces debido a la pandemia y a la huelga de SAG-AFTRA, sumando aún más expectativa a su estreno. Aunque el futuro de la franquicia es incierto, Final Reckoning parece preparada para ofrecer un cierre memorable a los seguidores leales de Ethan Hunt.

Ethan Hunt de Tom Cruise es perseguido por un implacable ejército y policía a través de estos lugares icónicos el domingo por la noche. (Crédito: Splash News/The Grosby Group) Ethan Hunt de Tom Cruise es perseguido por un implacable ejército y policía a través de estos lugares icónicos el domingo por la noche. (Crédito: Splash News/The Grosby Group)

La saga de Misión imposible comenzó en 1996 cuando se decidió que la exitosa serie se convirtiera en película. Luego la sucedió Misión: Imposible 2 en el 2000 repitendo unos grandes números de taquilla como la primera y así se decidió el estreno seis años después de Misión: Imposible 3. En 2011 fue el turno de Misión: Imposible: Protocolo Fantasma y en 2015 llegaría la quinta entrega Misión: Imposible: Nación Secreta.

El 2018 trajo consigo el estreno de una de las mejores de la saga, Misión: Imposible: Fallout y el año pasado llegó a los cines Misión: Imposible: Dead Reckoning Part One (Sentencia mortal: parte uno) que aguarda su continuación Misión: Imposible: Final Reckoning (parte dos) prevista para estrenarse en 2025. Fuente: Infobae

