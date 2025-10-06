Monotributo promovido: qué es y quienes pueden acceder en octubre

A través del monotributo promovido, los trabajadores independientes pueden regularizar su situación ante ARCA con aportes reducidos y beneficios previsionales.

El monotributo promovido es un régimen destinado a trabajadores independientes que buscan incorporarse a la economía formal con beneficios fiscales y previsionales. Vigente en octubre de 2025, permite regularizar la situación ante ARCA y simplifica el inicio de actividades independientes sin establecimiento fijo ni empleados.

Este régimen ofrece una cuota reducida de aportes durante los primeros 36 meses y exime del pago del componente impositivo. Es una opción estratégica para quienes desean formalizar su trabajo y acceder a los beneficios de la seguridad social desde el primer día.

Qué es y quiénes pueden adherirse

Según explican desde ARCA, el monotributo promovido es un “régimen de inclusión social destinado a los trabajadores independientes que se encuentren sin un local comercial ni empleados a cargo”.

Durante los primeros 36 meses, los aportes son mínimos y eximen del componente impositivo.

La principal ventaja es que no exige el pago del componente impositivo y permite realizar aportes jubilatorios con una cuota reducida, equivalente al 1% de los ingresos brutos mensuales durante los primeros 36 meses, aumentando luego al 2,5%.

Requisitos para adherirse al monotributo promovido:Ser mayor de 18 años.Desarrollar únicamente una actividad independiente que no implique importaciones ni establecimiento fijo.Que la actividad sea la principal fuente de ingresos, salvo compatibilidad con planes sociales.No superar las seis operaciones anuales con el mismo cliente ni el límite de facturación por operación ($127.189,40).No tener empleados ni estar alcanzado por Bienes Personales.En caso de ser graduado universitario:No haber pasado más de 2 años desde la expedición del título.Haber estudiado sin pagar matrículas ni cuotas.

Cómo tramitar el monotributo promovido paso a paso

El trámite ante ARCA es 100% online y gratuito. Los especialistas detallan: “Para iniciar la adhesión es necesario contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior”.

Los pasos son:

Ingresar a ARCA: Entrar al portal con CUIT y clave fiscal para verificar datos personales y de contacto.Agregar el servicio “Monotributo”: Dentro de “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”, seleccionar “Agregar servicio” y sumar el módulo “Monotributo”.Seleccionar “Trabajador promovido”: Acceder al portal de Monotributo, hacer clic en “Darse de alta” y elegir la opción correspondiente.Completar actividad y aportes: Indicar fecha de inicio de actividades, describir la tarea principal, declarar ingresos mensuales y domicilio fiscal. También se puede asociar una obra social.Confirmar la inscripción: Revisar toda la información y confirmar el alta; el sistema generará una constancia digital que habilita la emisión de facturas tipo “C”.

Este procedimiento permite que los trabajadores independientes puedan formalizar su actividad de manera sencilla, acceder a beneficios previsionales y cumplir con las obligaciones fiscales sin complicaciones. ARCA busca así fomentar la inclusión social y garantizar que quienes inician una actividad tengan las mismas oportunidades de crecimiento que cualquier contribuyente formalizado. Fuente: El Once

