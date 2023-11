Moratoria previsional ANSES: requisitos para anotarse y quiénes pueden acceder

Detalles del Plan de Deuda

El organismo previsional indicó que más de 370.000 personas iniciaron su jubilación con el Plan de Deuda. Cuáles son los requisitos para obtener la moratoria previsional; cómo anotarse y todos los detalles de la medida de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió las cifras del impacto que tuvo la medida llamada moratoria previsional, también conocida como Plan de Deuda.

Esta medida tiene como objetivo ayudar a las personas que no llegaron a completar la cantidad de años de trabajo registrado que se requieren para poder acceder a una jubilación al momento de tener la edad necesaria.

Ya son más de 370 mil personas las que al día de hoy pudieron iniciar su trámite de jubilación en las oficinas de ANSES de todo el país. Y se especula con que 800 mil podrán jubilarse gracias a esta medida.

Quiénes pueden acceder a la moratoria previsional

La moratoria previsional del organismo funciona para las argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida, pero no cuentan con 30 años de aportes. Entre ellos pueden acceder al plan:

-Mujeres de 60 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos.

-Hombres de 65 años o más que no posean 30 años de aportes.

-Mujeres de 50 a 59 años, en situación laboral, que no lleguen a los 30 años de aportes,

-Hombres de 55 a 64 años, en trabajo activo, que no alcancen los 30 años de aportes.

Además, es importante tener en cuenta que el Plan de Deuda es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre del 2021.

Mujeres de 60 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos pueden solicitar la moratoria previsional del organismo. (Foto: archivo)

¿Cuáles son los requisitos?

-Acreditar ingresos que permitan la justificación del pago de la Unidad.

-Residir en el país.

-No haberse encontrado presentando servicios bajo relación de dependencia registrada en el periodo en que se pretenden adquirir las Unidades de Cancelación.

-Tener ingresos brutos anuales de los últimos 12 meses menores a $4.848.744.

-Tener vehículos registrados en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) de hasta $4.848.744.

-Los gastos y consumos mensuales en tarjeta de crédito o de débito deben ser de hasta $3.878.995,20 anuales.

¿Cómo anotarme en la moratoria previsional de ANSES?

Para iniciar el trámite de la moratoria previsional, los interesados deberán sacar turno online. Al momento de sacarlo, los datos personales tienen que estar acreditados y se realizará un test socioeconómico.

Con la información brindada, se realizará un plan de pago correspondiente y si se acepta la solicitud, comenzará con los trámites para jubilarse. Una vez que la gestión esté confirmada, el solicitante recibirá un correo electrónico y/o mensaje de texto. Fuente: (ElCronista)

