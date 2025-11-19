Mundial 2026: así quedó la lista de las 42 selecciones clasificadas

Asia: Irak ganó y se metió en el repechaje internacional

El primer turno de la jornada lo protagonizó Irak, que derrotó 2-1 a Emiratos Árabes en el Estadio Internacional de Basra (global 3-2) y se convirtió en uno de los seis seleccionados que competirán por los dos cupos que otorgará el Repechaje Internacional.

Selección de España

Europa definió cinco clasificados directos y confirmó a sus repechajistas

El cierre del día llegó desde Europa, donde se definieron cinco líderes de grupo que se suman a los clasificados previamente y aseguraron su lugar en el Mundial:

Suiza empató 1-1 ante Kosovo y encabezó el Grupo B con 14 puntos, logrando su sexta clasificación consecutiva.

Escocia protagonizó la sorpresa del día: le ganó 4-2 a Dinamarca con dos goles sobre la hora y volvió a un Mundial tras 1998, como líder del Grupo C.

España igualó 2-2 con Turquía y finalizó primera con 16 puntos en el Grupo E, manteniendo su presencia ininterrumpida desde 1978.

Austria empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina y ganó el Grupo H con 19 puntos, regresando a un Mundial luego de 28 años.

Bélgica goleó 7-0 a Liechtenstein y lideró el Grupo J con 18 unidades, clasificando a su 15° Copa del Mundo.

Además, quedaron confirmados los países que disputarán el Repechaje europeo, compuesto por los segundos de cada grupo y otras selecciones provenientes de la Nations League.

Concacaf definió los últimos tres cupos directos

La región de Norte y Centroamérica y el Caribe completó sus pasajes mundialistas con una triple confirmación:

Panamá goleó 3-0 a El Salvador y se quedó con el Grupo A tras la derrota de Surinam ante Guatemala.

Curazao empató 0-0 con Jamaica y clasificó como líder del Grupo B.

Haití venció 2-0 a Nicaragua y ganó el Grupo C para obtener su boleto directo.

Por su parte, Jamaica y Surinam disputarán el repechaje internacional como representantes de la región.

Cómo se jugará la repesca internacional

Los repechajes entregarán dos cupos y se disputarán entre selecciones provenientes de Asia, Conmebol, África, Oceanía y Concacaf.

Hasta la última actualización, las participantes ordenadas por ranking FIFA son:

Irak (57°)

República Democrática del Congo (60°)

Bolivia (76°)

Nueva Caledonia (150°)

Jamaica

Surinam

Los cuatro peores ubicados jugarán semifinales; los dos mejores rankeados esperarán directamente en la final.

Mundial

Los 42 clasificados confirmados al Mundial 2026

Conmebol (6/6)

Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Concacaf (6/6 — incluye organizadores)

México*, Estados Unidos*, Canadá*, Panamá, Curazao y Haití.

*Organizadores.

África (9/9)

Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Asia (8/8)

Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

Oceanía (1/1)

Nueva Zelanda.

Europa (12/12)

Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

Las selecciones que jugarán el Repechaje Internacional (6/6)

Bolivia (Conmebol)

Nueva Caledonia (Oceanía)

República Democrática del Congo (África)

Irak (Asia)

Jamaica (Concacaf)

Surinam (Concacaf)

Las selecciones que disputarán el Repechaje Europeo (16/16)

Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte. (Infobae)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com