Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Deportes Internacionales Noticias

    Mundial 2026: así quedó la lista de las 42 selecciones clasificadas

    Nogoyá Times Posted on
    Europa, Asia y Concacaf cerraron sus eliminatorias y dejaron a 42 selecciones con boleto al Mundial 2026. Los seis cupos restantes se definirán en los repechajes internacionales de marzo.
    La Copa del Mundo 2026 dio un paso clave este martes 18 de noviembre, en una jornada repleta de definiciones en Europa, Asia y Concacaf, donde quedaron confirmadas las últimas selecciones que accedieron de manera directa a la competencia que, por primera vez, tendrá 48 participantes.

     

    Mientras tanto, los repechajes internacionales y europeos —que se disputarán en marzo del 2026— otorgarán los últimos seis boletos para completar el cuadro definitivo antes del sorteo de grupos, previsto para el 5 de diciembre en Washington DC.

    Mundial 2026
    Mundial 2026

    Asia: Irak ganó y se metió en el repechaje internacional

    El primer turno de la jornada lo protagonizó Irak, que derrotó 2-1 a Emiratos Árabes en el Estadio Internacional de Basra (global 3-2) y se convirtió en uno de los seis seleccionados que competirán por los dos cupos que otorgará el Repechaje Internacional.

    Selecci&oacute;n de España
    Selección de España

    Europa definió cinco clasificados directos y confirmó a sus repechajistas

     

    El cierre del día llegó desde Europa, donde se definieron cinco líderes de grupo que se suman a los clasificados previamente y aseguraron su lugar en el Mundial:

     

    Suiza empató 1-1 ante Kosovo y encabezó el Grupo B con 14 puntos, logrando su sexta clasificación consecutiva.

    Escocia protagonizó la sorpresa del día: le ganó 4-2 a Dinamarca con dos goles sobre la hora y volvió a un Mundial tras 1998, como líder del Grupo C.

    España igualó 2-2 con Turquía y finalizó primera con 16 puntos en el Grupo E, manteniendo su presencia ininterrumpida desde 1978.

    Austria empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina y ganó el Grupo H con 19 puntos, regresando a un Mundial luego de 28 años.

    Bélgica goleó 7-0 a Liechtenstein y lideró el Grupo J con 18 unidades, clasificando a su 15° Copa del Mundo.

    Además, quedaron confirmados los países que disputarán el Repechaje europeo, compuesto por los segundos de cada grupo y otras selecciones provenientes de la Nations League.

     

    Concacaf definió los últimos tres cupos directos

    La región de Norte y Centroamérica y el Caribe completó sus pasajes mundialistas con una triple confirmación:

    Panamá goleó 3-0 a El Salvador y se quedó con el Grupo A tras la derrota de Surinam ante Guatemala.

    Curazao empató 0-0 con Jamaica y clasificó como líder del Grupo B.

    Haití venció 2-0 a Nicaragua y ganó el Grupo C para obtener su boleto directo.

    Por su parte, Jamaica y Surinam disputarán el repechaje internacional como representantes de la región.

     

    Cómo se jugará la repesca internacional

    Los repechajes entregarán dos cupos y se disputarán entre selecciones provenientes de Asia, Conmebol, África, Oceanía y Concacaf.

    Hasta la última actualización, las participantes ordenadas por ranking FIFA son:

    Irak (57°)

    República Democrática del Congo (60°)

    Bolivia (76°)

    Nueva Caledonia (150°)

    Jamaica

    Surinam

    Los cuatro peores ubicados jugarán semifinales; los dos mejores rankeados esperarán directamente en la final.

    Mundial
    Mundial

    Los 42 clasificados confirmados al Mundial 2026

    Conmebol (6/6)

    Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

    Concacaf (6/6 — incluye organizadores)

    México*, Estados Unidos*, Canadá*, Panamá, Curazao y Haití.

    *Organizadores.

    África (9/9)

    Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

    Asia (8/8)

    Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

    Oceanía (1/1)

    Nueva Zelanda.

    Europa (12/12)

    Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

     

    Las selecciones que jugarán el Repechaje Internacional (6/6)

    Bolivia (Conmebol)

    Nueva Caledonia (Oceanía)

    República Democrática del Congo (África)

    Irak (Asia)

    Jamaica (Concacaf)

    Surinam (Concacaf)

     

    Las selecciones que disputarán el Repechaje Europeo (16/16)

    Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte. (Infobae)

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like