Mundial 2026: así quedó la lista de las 42 selecciones clasificadas

Asia: Irak ganó y se metió en el repechaje internacional
El primer turno de la jornada lo protagonizó
Irak, que derrotó 2-1 a Emiratos Árabes en el Estadio Internacional de Basra (global 3-2) y se convirtió en uno de los seis seleccionados que competirán por los dos cupos que otorgará el Repechaje Internacional.
Selección de España
Europa definió cinco clasificados directos y confirmó a sus repechajistas
El cierre del día llegó desde Europa, donde se definieron
cinco líderes de grupo que se suman a los clasificados previamente y aseguraron su lugar en el Mundial:
Suiza empató 1-1 ante Kosovo y encabezó el Grupo B con 14 puntos, logrando su sexta clasificación consecutiva.
Escocia protagonizó la sorpresa del día: le ganó 4-2 a Dinamarca con dos goles sobre la hora y volvió a un Mundial tras 1998, como líder del Grupo C.
España igualó 2-2 con Turquía y finalizó primera con 16 puntos en el Grupo E, manteniendo su presencia ininterrumpida desde 1978.
Austria empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina y ganó el Grupo H con 19 puntos, regresando a un Mundial luego de 28 años.
Bélgica goleó 7-0 a Liechtenstein y lideró el Grupo J con 18 unidades, clasificando a su 15° Copa del Mundo.
Además, quedaron confirmados los países que disputarán el
Repechaje europeo, compuesto por los segundos de cada grupo y otras selecciones provenientes de la Nations League.
Concacaf definió los últimos tres cupos directos
La región de Norte y Centroamérica y el Caribe completó sus pasajes mundialistas con una triple confirmación:
Panamá goleó 3-0 a El Salvador y se quedó con el Grupo A tras la derrota de Surinam ante Guatemala.
Curazao empató 0-0 con Jamaica y clasificó como líder del Grupo B.
Haití venció 2-0 a Nicaragua y ganó el Grupo C para obtener su boleto directo.
Por su parte,
Jamaica y Surinam disputarán el repechaje internacional como representantes de la región.
Cómo se jugará la repesca internacional
Los repechajes entregarán
dos cupos y se disputarán entre selecciones provenientes de Asia, Conmebol, África, Oceanía y Concacaf.
Hasta la última actualización, las participantes ordenadas por ranking FIFA son:
Irak (57°)
República Democrática del Congo (60°)
Bolivia (76°)
Nueva Caledonia (150°)
Jamaica
Surinam
Los cuatro peores ubicados jugarán semifinales; los dos mejores rankeados esperarán directamente en la final.
Mundial
Los 42 clasificados confirmados al Mundial 2026
Conmebol (6/6)
Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.
Concacaf (6/6 — incluye organizadores)
México*, Estados Unidos*, Canadá*, Panamá, Curazao y Haití.
*Organizadores.
África (9/9)
Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.
Asia (8/8)
Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.
Oceanía (1/1)
Nueva Zelanda.
Europa (12/12)
Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.
Las selecciones que jugarán el Repechaje Internacional (6/6)
Bolivia (Conmebol)
Nueva Caledonia (Oceanía)
República Democrática del Congo (África)
Irak (Asia)
Jamaica (Concacaf)
Surinam (Concacaf)
Las selecciones que disputarán el Repechaje Europeo (16/16)
Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.
