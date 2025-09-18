Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Deportes Nacionales Noticias

    Mundial de vóley: con un entrerriano como figura, Argentina enfrentará a Italia por los octavos de final

    Nogoyá Times Posted on
    La Selección terminó primera en su grupo y se cruzará con una potencia: Italia, que es el defensor del título. El partido será este domingo. El entrerriano Luciano Vicentín brilló ante Francia.
    Argentina dio un golpe sobre la mesa, derrotó por 3-2 a Francia en un partido electrizante y se metió en octavos de final del Mundial de vóley a la espera de un rival que se conoció este mismo jueves, cuando Italia venció 3-0 a Ucrania.

     

    El equipo de Marcelo Méndez terminó como líder del Grupo C (segundo fue Finlandia y Francia quedó afuera) y, por lo tanto, enfrentará al segundo de la Zona F, los tanos, defensores del título, que empezaron a quedar segundos cuando perdieron por 3-2 con Bélgica, el primero de su zona.

    Argentina jugará este domingo 21 de septiembre, a las 4.30 de nuestro país. Las alternativas del juego se podrá seguir a través de DSports o transmisión vía streaming de la VBTV.

     

    Los partidos de octavos de final del Mundial de vóley

    Turquía-Países Bajos (sábado 20 a las 4.30)

    Polonia-Canadá (sábado 20 a las 9)

    Argentina-Italia (domingo 21, a las 4.30)

    Finlandia-Bélgica (domingo 21, a las 9)

    Bulgaria-Portugal (lunes 22, a las 4.30)

    Estados-Unidos Eslovenia (lunes 22, a las 9)

    Túnez-Chequia (martes 23, a las 4.30)

    Serbia-Irán (martes 23, a las 9). Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like