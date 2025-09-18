Mundial de vóley: con un entrerriano como figura, Argentina enfrentará a Italia por los octavos de final

El equipo de Marcelo Méndez terminó como líder del Grupo C (segundo fue Finlandia y Francia quedó afuera) y, por lo tanto, enfrentará al segundo de la Zona F, los tanos, defensores del título, que empezaron a quedar segundos cuando perdieron por 3-2 con Bélgica, el primero de su zona.

Argentina jugará este domingo 21 de septiembre, a las 4.30 de nuestro país. Las alternativas del juego se podrá seguir a través de DSports o transmisión vía streaming de la VBTV.

Los partidos de octavos de final del Mundial de vóley

Turquía-Países Bajos (sábado 20 a las 4.30)

Polonia-Canadá (sábado 20 a las 9)

Argentina-Italia (domingo 21, a las 4.30)

Finlandia-Bélgica (domingo 21, a las 9)

Bulgaria-Portugal (lunes 22, a las 4.30)

Estados-Unidos Eslovenia (lunes 22, a las 9)

Túnez-Chequia (martes 23, a las 4.30)

Serbia-Irán (martes 23, a las 9). Fuente: El Once

