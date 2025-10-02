Mundial Sub-20: La Selección Argentina le ganó a Australia 4 a 1 y se clasificó a los octavos de final

Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino anotaron los goles del equipo de Diego Placente, que el próximo sábado cerrará la fase de grupos enfrentando a Italia.

En un encuentro marcado por la utilización de la tarjeta verde, la Selección Argentina pegó en los momentos justos y goleó 4-1 a Australia, victoria que le permite picar su pasaje a los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025 a falta de una jornada para terminar el Grupo D. A los 3 minutos, hubo un gran pase filtrado en velocidad buscando a Alejo Sarco, quien disputó la pelota con su marcador, se la llevó y definió luego de pisar el área. Sin embargo, el referí sancionó falta del delantero y anuló el tanto. Luego, Placente pidió la tarjeta verde y el referí revisó la jugada del gol, cambiando su decisión al ver que Sarco ganaba el duelo con su defensor de manera lícita. De esta manera, la Selección convertía el primer gol.

A los 33 minutos llegó el gol de Australia. Argentina salió mal, Pérez perdió la pelota ante la presión Quintal aprovechó para definir ante la apurada salida del arquero Barbi para estampar el 1-1. Pero Argentina pidió la tarjeta verde y le volvió a dar efecto: el árbitro revisó la jugada y sancionó una falta de Quintal sobre Pérez en el momento de la recuperación de la pelota. El encuentro sigue 1-0 en favor de Argentina.

A los 44 minutos llegó el segundo gol de Argentina. La Selección volvió a buscar: tras una rápida recuperación, la defensa la metió rápido para Carrizo, quien controló la pelota, la jugó al fondo y tocó para el defensor del Porto, que solo tuvo que empujarla para mandarla a guardar.

A los 24 minutos del segundo tiempo hubo blooper de Barbi y gol de Australia. El arquero salió afuera del área a cortar un pase largo, pero le pifió a la pelota y Daniel Bennie aprovechó, ganó en velocidad y definió con el arco a su merced.

A los 47 minutos del segundo tiempo llegó el tercer gol de Argentina. Hubo jugadón de Delgado y gol de Subiabre para el 3-1. Milton se escapó por la izquierda, pasó a un defensor con un gran movimiento y lanzó un centro atrás para la llegada del delantero de River.

A los 50 minutos del segundo tiempo llegó el cuarto y último gol de la Selección Argentina. Andino la colgó del ángulo para el 4-1. El delantero de Godoy Cruz consiguió su gol: sacó un remate impresionante desde afuera del área que golpeó el travesaño y entró. Fuente: El Once

