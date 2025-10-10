Murió un hombre tras el incendio que destruyó su vivienda en Nogoyá

A pesar del rápido accionar, el fuego se había propagado con intensidad y afectó toda la estructura de la vivienda. Minutos después, personal policial confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del propietario entre los restos calcinados.

En el lugar trabajaron además agentes de la Jefatura Departamental Nogoyá, personal de Criminalística y la fiscal en turno, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue local para la correspondiente autopsia.

Investigaban el origen del fuego

El subcomisario Walter Giordano, subjefe de la Departamental Nogoyá, informó a Elonce que “la casa se consumió casi por completo y el hombre que domiciliaba en el lugar, estaba fallecido. Se trata de un hombre de 48 años de edad. Hasta el momento estamos tratando de establecer la forma y las circunstancias en las que se inició el foco ígneo”.

El funcionario precisó que no se detectaron signos de violencia ni indicios de que se tratara de un incendio intencional. “La pareja se encontraba trabajando, se había ausentado a las 16 horas. No hay nada extraño en el lugar ni problemas con vecinos”, explicó Giordano.

Dolor e investigación

Fuentes policiales confirmaron que el hombre atravesaba problemas depresivos y personales, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Los peritajes forenses serán claves para determinar si hubo inhalación de humo, uso de combustibles o un desperfecto eléctrico que haya originado el incendio.

“El cuerpo del hombre fue trasladado al hospital local para la observación forense y esperaremos los resultados para saber si se entrega el cuerpo para que los familiares puedan despedirlo”, agregó el comisario Giordano en diálogo con Elonce.

El trágico episodio volvió a poner en foco la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los hogares. El hecho generó conmoción en la comunidad nogoyaense, donde vecinos y allegados expresaron su pesar por la pérdida del hombre que residía desde hacía varios años en esa vivienda. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com