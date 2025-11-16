Música, comida y baile: Oro Verde disfrutó de la Fiesta del Cordero Asado a la Estaca

El Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, Rodrigo Penco, afirmó: “Esta es la edición número 11 de la Fiesta del Cordero Asado a la Estaca. Estoy muy contento por todo este público que nos está acompañando y por el tiempo también, a la gente que se arrimó hoy al Jardín Botánico a compartir esta hermosa noche”.

“Estoy agradecido a todos los emprendedores y artesanos y a las instituciones que nos apoyaron para que esta fiesta se dé”, mencionó.

En relación a la competencia del mejor asado, precisó: “El jurado ya pasó por las mesas de los 11 equipos que están concursando el cordero para evaluar su punto de cocción. En un momento, cuando Juan termine su actuación, cada equipo va a presentar su plato de cordero para sumar el último puntaje. Después se va a dar a conocer el ganador”.

Asimismo, enumeró que “hay más de 40 emprendedores gastronómicos y más de 100 artesanos que nos están acompañando hoy, un montón de instituciones que nos están apoyando. Después de Juan, se va a hacer la jura, se va a conocer el ganador y nos quedan dos conjuntos más que nos va a estar acompañando para hacer el cierre a las doce”.

“Siempre tratamos de convocar artistas de la zona, que son conocidos y que nos apoyan en todos los eventos que organiza la Facultad”, cerró. Fuente: El Once

