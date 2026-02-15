Neuquén: echaron de su empleo público al hijo de ex gobernador que cobraba casi $2 millones y no trabajaba

Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, se desempeñaba en la planta permanente del Ministerio de Energía provincial, donde cobraba más de $1,7 millones. Medios locales lo calificaron como un “ñoqui VIP” debido a su vínculo con la política y a las irregularidades detectadas en su desempeño.

Según se informó, cinco registros fílmicos correspondientes a mayo y junio de 2025 documentaron la conducta del funcionario, lo que permitió avanzar con la investigación interna. La Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial concluyó que no prestó servicios durante el período analizado, pese a figurar como presente en el sistema de control horario.

Sumario administrativo y fundamentos del despido

El sumario se inició en junio de 2025 con el objetivo de determinar si el agente había incurrido en faltas injustificadas de manera continua y discontinua. La investigación determinó que no dejó constancia de tareas realizadas entre julio de 2020 y junio de 2024.

De acuerdo con lo publicado por medios regionales, también se constató que Salvatori no contaba con usuario activo en el sistema digital de Gestión Documental Electrónica (GDE), herramienta obligatoria para la tramitación administrativa. Asimismo, no habría cumplido con capacitaciones exigidas ni presentado licencias o declaraciones juradas requeridas por la normativa vigente.

En el decreto de cesantía se indicó que la conducta transgredió el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia de Neuquén. La decisión se enmarcó en la política impulsada por el gobernador Rolando Figueroa desde el inicio de su gestión, orientada a reducir gastos y optimizar el uso de recursos públicos.

Acusación penal y posible recuperación de fondos

En paralelo al sumario administrativo, la Fiscalía de Neuquén presentó una denuncia penal por presunto fraude a la administración pública, tipificado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal. El planteo sostiene que Salvatori habría percibido salarios durante casi cuatro años sin cumplir funciones, lo que implicaría un perjuicio económico para el Estado provincial.

El Ministerio Público Fiscal solicitó ser reconocido como parte querellante y anticipó que ampliará la acusación una vez determinado el monto total del perjuicio. Mientras avanza la investigación judicial, el gobierno dispuso la suspensión sin goce de haberes y luego formalizó el despido.

Por instrucción del Ejecutivo provincial, se activaron mecanismos administrativos para intentar recuperar las sumas percibidas. En caso de que no se logre el reintegro por vía administrativa, se dará intervención a la Fiscalía de Estado ante la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la provincia.

Trayectoria y contexto político

El apellido Salvatori tiene fuerte presencia en la política neuquina. Pedro Salvatori ejerció como gobernador entre 1987 y 1991 y mantuvo una prolongada trayectoria pública. Nicolás Salvatori también ocupó distintos cargos a lo largo de su carrera, entre ellos la presidencia del Ente Provincial de Energía, la subsecretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable y la dirección del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) durante la gestión de Jorge Sobisch.

El caso se conoció en un contexto de mayor control sobre la administración pública provincial. Desde el inicio de su mandato, Figueroa impulsó auditorías internas y revisiones de estructuras administrativas con el objetivo declarado de mejorar la eficiencia del gasto.

En el ámbito judicial, la causa penal se encuentra en etapa investigativa y se aguarda la determinación del monto total del supuesto perjuicio económico. Las actuaciones podrían ampliarse en función de los resultados de las pericias contables, publicó Infobae.

Otros casos bajo investigación

El episodio también coincidió con otra investigación de alto perfil en la provincia. La ex vicegobernadora Gloria Ruiz quedó involucrada en una causa por presunta corrupción y desvío de fondos públicos junto a otras nueve personas.

En ese expediente, el fiscal Pablo Vignaroli encabezó 14 allanamientos realizados en mayo en domicilios particulares y una sede comercial en Plottier, Neuquén capital y General Roca, en Río Negro. La pesquisa se orienta a determinar posibles maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado.

En este escenario, el despido de Nicolás Salvatori se convirtió en uno de los casos más resonantes dentro de la administración neuquina en los últimos meses. La definición judicial sobre la denuncia penal y la eventual recuperación de fondos marcarán los próximos pasos de un proceso que combinó investigación administrativa y acción penal. Fuente: El Once

