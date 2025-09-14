Nicki Nicole y Lamine Yamal blanquearon su romance tras meses de rumores y versiones cruzadas. Lo hicieron de manera directa a través de las redes sociales, donde compartieron una selfie distendida, ambos sonrientes, que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas. La imagen despertó la expectativa de sus seguidores y puso fin a las especulaciones sobre el vínculo entre la cantante y el joven futbolista del FC Barcelona.

Nicki Nicole y Lamine Yamal blanquearon su romance con una foto juntos

La publicación no solo marcó la primera vez que ambos decidieron mostrarse juntos públicamente, sino que coincidió con las recientes declaraciones de Nicki Nicole en las que reconoció estar atravesando un gran momento personal.

Nicki Nicole y Lamine Yamal

Declaraciones de la artista

La confirmación se produjo un día después de que la rosarina hablara por primera vez sobre su situación sentimental. En el marco de un desfile organizado por la marca Desigual, al ser consultada por la prensa, expresó sin titubeos: “Estoy muy enamorada y muy feliz”.

Con una sonrisa, la cantante despejó cualquier duda respecto a su vínculo con Yamal, luego de que semanas atrás circularan fotos tomadas por paparazzis y hasta versiones de terceros sobre posibles conflictos.

Nicki, que actualmente reside en España por compromisos artísticos y personales, también agradeció el apoyo recibido: “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”, señaló.

Entre la música y la vida personal

La participación de la artista en el evento de Desigual, donde compartió escenario con figuras internacionales como Becky G, mostró su crecimiento profesional mientras atraviesa una etapa personal de plenitud.

En este contexto, la confirmación de su romance con Lamine Yamal refuerza la imagen de una artista que, además de consolidarse en la música, vive con intensidad su vida privada.Nicki Nicole y Lamine Yamal blanquearon su romance tras meses de rumores y versiones cruzadas. Lo hicieron de manera directa a través de las redes sociales, donde compartieron una selfie distendida, ambos sonrientes, que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas. La imagen despertó la expectativa de sus seguidores y puso fin a las especulaciones sobre el vínculo entre la cantante y el joven futbolista del FC Barcelona.

Nicki Nicole y Lamine Yamal blanquearon su romance con una foto juntos

La publicación no solo marcó la primera vez que ambos decidieron mostrarse juntos públicamente, sino que coincidió con las recientes declaraciones de Nicki Nicole en las que reconoció estar atravesando un gran momento personal. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com