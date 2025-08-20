Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: “Me da mucha vergüenza todo esto”

Escandalosa ruptura

El actor habló públicamente luego de que su ex pareja, Gimena Accardi, confesara haber sido infiel. “Me da mucha vergüenza, estoy muy triste”, expresó ante la prensa.

Luego de la confesión pública de Gimena Accardi sobre una breve infidelidad, Nico Vázquez rompió el silencio y ofreció su versión frente a los medios en una conferencia organizada en el Teatro Lola Membrives. La actriz había contado por la mañana en el programa Olga que mantuvo una relación fugaz con “un random”, generando un gran revuelo mediático y obligando al actor a enfrentar el tema. “Gracias por estar acá. Me da mucha vergüenza porque no puedo creer la cantidad de medios que hay acá”, comenzó diciendo Vázquez pasadas las 18:10 horas.

“La realidad es esa, la que dijo ella ante algunas cosas que ella sintió que necesitaba aclarar”, agregó el actor, visiblemente afectado por la situación. En medio de una gran expectativa mediática, Nico dejó en claro que la prioridad para él sigue siendo el respeto mutuo y el cariño compartido: “La quiero acompañar del lugar que yo puedo hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia”.

Una separación bajo los ojos del público

Nico Vázquez también reveló que había estado con Gimena ese mismo mediodía: “Me fui para nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba, porque obviamente fue una mañana muy movida para ella, para ustedes, para todos”. Consciente del impacto público, pidió privacidad sobre los detalles del episodio. “Me parece muy delicado entrar en detalles. No lo voy a hacer. Sí, aclararles que lo que dijo es lo que sucedió”, expresó con firmeza.

El actor reconoció la tristeza que atraviesa por el final de una relación que duró casi dos décadas: “Me apena la situación, no solamente de lo que ella pasó hoy en la mañana, sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación, que fue tan linda, porque realmente fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas”. También reflexionó sobre cómo crecieron juntos: “Gime tenía 22 años cuando arrancó conmigo, una nena, y yo tenía 29, o sea que imagínense que crecimos juntos”.

“Nos vamos a amar siempre, pero hoy no como pareja”

Pese al dolor de la ruptura, Nico remarcó el vínculo indisoluble que mantendrán: “Va a ser mi familia siempre, lo va a ser. Vamos a ser familia siempre. Hoy nos dábamos un abrazo y decíamos eso. Como personas nos vamos a amar siempre, pero hoy no nos amamos como pareja”.

El actor fue claro al explicar que la separación no fue abrupta: “Veníamos mal hace mucho tiempo, como lo dijo ella. Veníamos peleándola, veníamos tratando de sobrevivir a lo que pasa a cualquier pareja con tantos años, y tantas cosas vividas”.

Finalmente, elogió a su ex pareja y su crecimiento profesional: “Me parece una mujer con unos ovarios increíbles. Y ver el crecimiento también personal de cada uno, acompañarnos. Bueno, esta última obra que hicimos ahora, que es espectacular. Ver lo que pasó con ella como actriz que yo hace mucho quería que hiciera un protagónico”. (Con información de Ciudad Magazine)

