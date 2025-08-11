Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Nogoyá celebrará el Día del Niño en el Polideportivo

    Nogoyá Times Posted on

    Ciudad

    El Municipio de Nogoyá, informó que se realizaran actividades para festejar el Día del Niño en el polideportivo municipal. El evento se llevará a cabo el próximo domingo 17 de agosto, a partir de la hora 14.
    Habrá un amplio espacio donde las familias podrán llevar a sus hijos a pasar una tarde distinta y disfrutar del playón deportivo con diversos juegos, sorteos y shows musicales en vivo, entre otras actividades.
    LOS ESPERAMOS!!

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like