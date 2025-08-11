Nogoyá celebrará el Día del Niño en el Polideportivo

Ciudad
El Municipio de Nogoyá, informó que se realizaran actividades para festejar el Día del Niño en el polideportivo municipal. El evento se llevará a cabo el próximo domingo 17 de agosto, a partir de la hora 14.
Habrá un amplio espacio donde las familias podrán llevar a sus hijos a pasar una tarde distinta y disfrutar del playón deportivo con diversos juegos, sorteos y shows musicales en vivo, entre otras actividades.
LOS ESPERAMOS!!
