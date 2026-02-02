Nogoyá vivió su Tercera Noche de Carnaval

Nogoyá

Con un gran marco de público se llevó a cabo la tercera noche del Carnaval Nogoyaense que está edición tiene por nombre “Esteban Chiky Ramos”. El presidente municipal Bernardo Schneider junto a su equipo de gobierno acompañaron la actividad.

Las expresiones desfilaron por el corsódromo de Boulevard Sarmiento, acompañados por las palmas de los jurados, los vecinos de los diferentes barrios y visitantes.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com