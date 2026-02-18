Nogoyaense Convocado a Concentrar con la Selección Nacional de Beach Voley

Ciudad

Desde el Municipio de Nogoyá, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, a cargo de Julieta Traverso, se felicita al deportista Thiago Andrés Vargas Brown, quien fue convocado por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA) a participar de la Concentración de la Selección Nacional de Beach Vóley, en el predio del CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) del 17 al 21 de febrero.