Nogoyaense Convocado a Concentrar con la Selección Nacional de Beach Voley

Ciudad
Desde el Municipio de Nogoyá, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, a cargo de Julieta Traverso, se felicita al deportista Thiago Andrés Vargas Brown, quien fue convocado por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA) a participar de la Concentración de la Selección Nacional de Beach Vóley, en el predio del CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) del 17 al 21 de febrero.
Además, desde la cartera local, se destacó que el joven de 16 años forma parte de la escuelita municipal de beach vóley que funciona en las canchas “Ana Gallay” del Polideportivo.
