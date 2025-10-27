Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Nuevo horario de Recolección Domiciliaria

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    A partir del 1 de noviembre, el horario para sacar los residuos será a partir de las 17:00 horas, en la zona comprendida entre Bv. España, Belgrano, San Luis, 25 de Mayo, Arturo Illia, Mantegazza y Bv. Sarmiento.

    ♻️ Días de recolección:
    • Lunes, miércoles y viernes: residuos húmedos
    • Martes y jueves: residuos secos

    El cambio responde a la llegada de las altas temperaturas y busca mejorar la organización y optimizar los recursos municipales.

    Se solicita a los vecinos colaborar sacando la basura solo en el horario y día correspondiente, para mantener la ciudad limpia y ordenada. 🧹☀️🏡

    👉🏼 Recordá separar los residuos en origen.
    Entre todos podemos lograr una ciudad más sustentable. 🌱

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like