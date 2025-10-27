Nuevo horario de Recolección Domiciliaria

Nogoyá

A partir del 1 de noviembre, el horario para sacar los residuos será a partir de las 17:00 horas, en la zona comprendida entre Bv. España, Belgrano, San Luis, 25 de Mayo, Arturo Illia, Mantegazza y Bv. Sarmiento.

♻️ Días de recolección:

• Lunes, miércoles y viernes: residuos húmedos

• Martes y jueves: residuos secos

El cambio responde a la llegada de las altas temperaturas y busca mejorar la organización y optimizar los recursos municipales.

Se solicita a los vecinos colaborar sacando la basura solo en el horario y día correspondiente, para mantener la ciudad limpia y ordenada. 🧹☀️🏡

👉🏼 Recordá separar los residuos en origen.

Entre todos podemos lograr una ciudad más sustentable. 🌱

