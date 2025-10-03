Nogoyá Times

    Nuevos horarios de Reuniones de las Comisiones del Concejo Deliberante

    Nogoyá

    👉Desde el Concejo Deliberante de la ciudad de Nogoyá, a través de su presidenta Desireé Peñaloza, se informaron los nuevos horarios de reuniones de las diferentes comisiones:

     

    📌1. Comisión de Legislación, Interpretación y Educación: Lunes “20:00” hs.

     

    a. Correa, María Ayelen.

    b. Díaz, Leonardo José de Dios.

    c. Rodríguez, Valeria Elisabeth.

    d. Navarro Maximiliano Alejandro.

    e. Vergara, Matías

     

    📌2. Comisión de Presupuesto y Hacienda: Martes “20:00” hs.

     

    a. Bolzán, María Gimena.

    b. Córdoba, Diego.

    c. Schönhals, Ezequiel.

    d. Perello, José Ramón.

    e. Vergara, Matías.

     

    📌3. Comisión de Higiene, Asistencia Social, Seguridad y Moralidad Pública: Lunes “19:30” hs.

     

    a. Correa, María Ayelen.

    b. Díaz, Leonardo José de Dios.

    c. Rodríguez, Valeria Elisabeth.

    d. Manassali Marianela de Lourdes.

    e. Vergara, Matías.

     

    📌4. Comisión de Obras Públicas y Tierras de Municipio: Martes “20:30” hs.

     

    a. Bolzán, María Gimena.

    b. Córdoba, Diego.

    c. Schönhals, Ezequiel.

    d. López Guillermina.

    e. Vergara, Matías.

     

    📍Lugar: Salón Blanco, 1er piso del Palacio Municipal.

     

    1. ⚠️Por otro lado, recordaron que las sesiones se realizan los miércoles, a la hora 10, cada quince días.

