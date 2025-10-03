Nuevos horarios de Reuniones de las Comisiones del Concejo Deliberante

Nogoyá

👉Desde el Concejo Deliberante de la ciudad de Nogoyá, a través de su presidenta Desireé Peñaloza, se informaron los nuevos horarios de reuniones de las diferentes comisiones:

📌1. Comisión de Legislación, Interpretación y Educación: Lunes “20:00” hs.

a. Correa, María Ayelen.

b. Díaz, Leonardo José de Dios.

c. Rodríguez, Valeria Elisabeth.

d. Navarro Maximiliano Alejandro.

e. Vergara, Matías

📌2. Comisión de Presupuesto y Hacienda: Martes “20:00” hs.

a. Bolzán, María Gimena.

b. Córdoba, Diego.

c. Schönhals, Ezequiel.

d. Perello, José Ramón.

e. Vergara, Matías.

📌3. Comisión de Higiene, Asistencia Social, Seguridad y Moralidad Pública: Lunes “19:30” hs.

a. Correa, María Ayelen.

b. Díaz, Leonardo José de Dios.

c. Rodríguez, Valeria Elisabeth.

d. Manassali Marianela de Lourdes.

e. Vergara, Matías.

📌4. Comisión de Obras Públicas y Tierras de Municipio: Martes “20:30” hs.

a. Bolzán, María Gimena.

b. Córdoba, Diego.

c. Schönhals, Ezequiel.

d. López Guillermina.

e. Vergara, Matías.

📍Lugar: Salón Blanco, 1er piso del Palacio Municipal.

⚠️Por otro lado, recordaron que las sesiones se realizan los miércoles, a la hora 10, cada quince días.

