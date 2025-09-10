Obras de Calle Marchini

Nogoyá
El personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos ultima los trabajos de calle Marchini zona norte, en la Vila 3 de Febrero.
Al respecto el director de Obras Públicas Martín García expresó: “Desde el Municipio se planificó y llevó a cabo el cordón cuneta, brindando la infraestructura para realizar un mantenimiento más preciso y la consolidación que requiere, para luego realizar el enripiado”.
En este sentido se explayó: “Estamos dando respuesta a una demanda de los vecinos, debido a que calle Marchini es una de las arterias principales de la Villa 3 de Febrero zona norte, ya que es la calle de acceso a la Escuela San Sebastián”.
