Obras en Diferentes Puntos de la Ciudad

Nogoyá

Durante la mañana de ayer, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento y mejoras de calles.

Reposición de material, limpieza, nivelación y abovedado de calles Evaristo Carriego, Almirante Brown y Elpidio González.

Trabajos de pintura y puesta en valor del Monumento al Jubileo “Cruz del Milenio”.

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