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    Obras en Diferentes Puntos de la Ciudad

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    ➡️Durante la mañana de ayer, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento y mejoras de calles.
    ✅Bacheo en calles Belgrano, Bv. España y 25 de Mayo.
    ✅Reposición de material, limpieza, nivelación y abovedado de calles Evaristo Carriego, Almirante Brown y Elpidio González.
    ✅Trabajos de pintura y puesta en valor del Monumento al Jubileo “Cruz del Milenio”.
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