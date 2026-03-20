Obras en Diferentes Puntos de la Ciudad

Nogoyá
Durante la mañana de ayer, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento y mejoras de calles.
Bacheo en calles Belgrano, Bv. España y 25 de Mayo.
Reposición de material, limpieza, nivelación y abovedado de calles Evaristo Carriego, Almirante Brown y Elpidio González.
Trabajos de pintura y puesta en valor del Monumento al Jubileo “Cruz del Milenio”.
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