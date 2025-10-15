Obras en la Ciudad

Nogoyá
En la mañana de hoy, el personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Beltran Lora, realizó diversos trabajos en la ciudad.
Las intervenciones apuntan a mantener los trabajos de mejora de la traza vial y acondicionar los canales de desagües.
Se trabajó en el mantenimiento y mejora de calle José Gervasio Artigas, con colocación de escombros y compactación.
Se trabajó en la limpieza de los canales de desagües sobre Ruta Provincial N°26 y República de Entre Ríos.
Colocación de ripio en la Obra de Contraprestación por Mejoras en la Colectora de Boulevard Sarmiento.