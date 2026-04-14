Obras en la Ciudad

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    Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento, mejoras de calles y construcción de infraestructura pública.
    ✅️ Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche y nivelación en calles Lavalle, Presidente Néstor Kirchner, Arturo Jauretche, República del Líbano y Fermín Chávez.
    ✅ Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche, colocación de material y nivelación en calle 1° de Mayo
    ✅ Hormigonado de losa para una nueva batería de nichos en el cementerio municipal.
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    Puede ser una imagen de césped
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    Puede ser una imagen de carretera y calle
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