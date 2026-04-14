Obras en la Ciudad

Nogoyá

Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento, mejoras de calles y construcción de infraestructura pública.

Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche y nivelación en calles Lavalle, Presidente Néstor Kirchner, Arturo Jauretche, República del Líbano y Fermín Chávez.

Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche, colocación de material y nivelación en calle 1° de Mayo

Hormigonado de losa para una nueva batería de nichos en el cementerio municipal.

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