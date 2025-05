Oficializaron el pago de un nuevo bono de 70.000 pesos para jubilados en mayo

La medida fue establecida este lunes, a través del Decreto 298/2025, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada, y busca acompañar el incremento del 3,7% en los haberes, anunciado la semana pasada por el Gobierno nacional.

La disposición establece: “Otórgase un bono extraordinario previsional por un monto máximo de pesos setenta mil ($70.000) a los beneficiarios enunciados en el artículo 2° del presente decreto y cuyos haberes previsionales se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos en los artículos 3° y 4° de la presente medida, que se abonará en el mes de mayo de 2025”.

De esta forma, al “bono extraordinario previsional” lo recibirán: las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, y aquellos beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional.

Cómo quedarán los haberes con el nuevo bono

Según los valores detallados en la normativa, la jubilación mínima pasará a ser de $296.481,75, y con el refuerzo de $70.000, el monto total ascenderá a $366.481,75.

Jubilados. Archivo

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán desde mayo $237.185,40, que se elevará a $307.185,40 con el bono extraordinario. Por su parte, quienes reciben pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez cobrarán $207.537,22, lo que junto al bono totaliza $277.537,22.

La normativa también contempla un mecanismo proporcional para quienes cobran más que el haber mínimo pero menos que la suma del mínimo más el bono. En esos casos, el Estado garantizará un refuerzo equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar ese umbral.

Detalles técnicos y firma del decreto presidencial

El texto legal aclara además que “aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, establecido por el artículo 125 de la Ley N° 24.241, el importe máximo del bono extraordinario previsional será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario previsional establecido en el artículo 1° del presente”.

En otro apartado del decreto, el Gobierno nacional especifica que “el bono extraordinario previsional que se otorga por el presente decreto tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”. Esto significa que no se le aplicarán deducciones ni aportes y que no se tomará como base para otros beneficios o cálculos previsionales.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com