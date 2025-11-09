Otro capítulo de la novela: la “China” Suárez le habría pedido a Icardi dejar el Galatasaray

El delantero argentino atraviesa un momento irregular en su carrera: no marcó goles en el último partido del equipo frente al Ajax y, según la prensa turca, el club estaría evaluando una reestructuración para 2026.

En ese contexto, Latorre sugirió que la iniciativa de una posible salida podría venir del entorno más íntimo del futbolista.

“El club quiere que el jugador venda fútbol, no escándalos y cuando el jugador se deja manejar, la responsabilidad también es de él”, opinó Yanina, al referirse a la exposición mediática que rodea a Icardi desde su relación con la China Suárez.