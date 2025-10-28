Pablo Quirno juró como nuevo canciller argentino

El presidente Javier Milei le tomó juramento este martes a Pablo Quirno que dejó su cargo como secretario de Finanzas para pasar a ser ministro de Relaciones Exteriores.

El presidente Javier Milei le tomó juramento como nuevo canciller a Pablo Quirno, exsecretario de Finanzas, en la Casa Rosada. El economista asumió definitivamente su nuevo rol como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, en reemplazo del saliente Gerardo Werthein.

Ante la presencia del gabinete nacional, entre ellos el jefe de Ministros, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Quirno quedó a cargo de la cartera diplomática de la Argentina tras la firma del acta que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

La designación del exdirector del Banco Central como titular del Palacio San Martín fue oficializada el jueves pasado, un día después de que Werthein abandonara su cargo. “El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”, señalaron desde la Oficina Presidencial de la República Argentina en un comunicado.

El nombramiento de Quirno como ministro de Relaciones Exteriores pareciera estar ligado estrechamente a las constantes negociaciones que llevan adelante desde el Gobierno con la administración de Donald Trump, que tienen como fin lograr un tratado de libre comercio con EEUU.

Durante el acto que se llevó a cabo este martes por la tarde estuvieron presentes familiares del flamante ministro de Relaciones Exteriores. Además de los ministros del Gabinete nacional, también asistieron Santiago Bausili, titular del BCRA, y Eduardo “Lule” Menem, asesor de Karina Milei, entre otros.

En ese marco, se dio una breve reunión del equipo económico entre Bausili y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Participó también José Luis Daza, quien suena como posible reemplazo de Quirno en la Secretaría de Finanzas.

El flamante canciller, quien fue presentado por el Gobierno como “miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino”, escribió en X al ser oficializado en su nuevo puesto: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente Javier Milei por la confianza y al Ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com