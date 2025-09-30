Nogoyá Times

    Padrón electoral de Entre Ríos: cantidad de votantes en cada departamento y el detalle por localidad

    Elecciones Legislativas 2025

    Entre Ríos tiene 1.155.693 electores habilitados. Paraná lidera el padrón con más de 320 mil votantes, mientras que Islas del Ibicuy registra la menor cifra. Conozca la cantidad de votantes en cada departamento y el detalle en su localidad.
    Padrón electoral Entre Ríos 2025: cuántos votan por departamento. La Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE) confirmaron que 1.155.693 ciudadanos de Entre Ríos están habilitados para votar en las elecciones legislativas de 2025. Elonce accedió al padrón definitivo que detalla la cantidad de electores por departamento, sección y circuito.
    A nivel nacional, el proceso contará con 36.477.204 votantes, distribuidos en 17.398 establecimientos y 109.046 mesas. Además, será la primera vez que se implemente la Boleta Única de Papel (BUP), que modificará la forma de emitir y contabilizar los sufragios.

     

    Paraná, el departamento con más votantes

     

    El departamento Paraná concentra la mayor cantidad de electores de la provincia, con 320.991 inscriptos, seguido por Concordia con 151.308 votantes y Gualeguaychú, que registra 104.285 habilitados.

    En contraste, el departamento con menor número de electores es Islas del Ibicuy, con apenas 12.469 ciudadanos en condiciones de sufragar.

     

    Electores por departamento en Entre Ríos

     

    El padrón definitivo 2025 en Entre Ríos quedó conformado de la siguiente manera:

     

    -Paraná: 320.991

    -Concordia: 151.308

    -Gualeguaychú: 104.285

    -Uruguay: 93.727

    -Federación: 64.946

    -La Paz: 61.190

    -Colón: 60.841

    -Gualeguay: 48.839

    -Villaguay: 44.208

    -Diamante: 44.193

    -Nogoyá: 34.744

    -Victoria: 33.297

    -Tala: 25.070

    -Federal: 24.309

    -San Salvador: 17.410

    -Feliciano: 13.866

    -Islas del Ibicuy: 12.469

     

    Circuitos con menos electores

     

    El detalle por circuito también arrojó particularidades: Las Achiras (departamento Federal) y Colonia Florida del Oeste (departamento Gualeguaychú) tienen apenas 10 votantes cada uno, mientras que el circuito Pueblo Primero (departamento Tala) cuenta con 11 electores.

     

    Estos números reflejan la heterogeneidad poblacional de la provincia y marcan la importancia de cada voto en las elecciones legislativas que se desarrollarán en octubre de 2025. Fuente: El Once

     

    Conozca el detalle de la cantidad de electores en su localidad, en el siguiente documento oficial:

    https://www.scribd.com/document/925125254/Padron-Definitivo-por-localidad-en-Entre-Rios-el-total-de-inscriptos-por-Seccion-y-Circuito-electoral#from_embed

