Padrón electoral de Entre Ríos: cantidad de votantes en cada departamento y el detalle por localidad

Paraná, el departamento con más votantes

El departamento Paraná concentra la mayor cantidad de electores de la provincia, con 320.991 inscriptos, seguido por Concordia con 151.308 votantes y Gualeguaychú, que registra 104.285 habilitados.

En contraste, el departamento con menor número de electores es Islas del Ibicuy, con apenas 12.469 ciudadanos en condiciones de sufragar.

Electores por departamento en Entre Ríos

El padrón definitivo 2025 en Entre Ríos quedó conformado de la siguiente manera:

-Paraná: 320.991

-Concordia: 151.308

-Gualeguaychú: 104.285

-Uruguay: 93.727

-Federación: 64.946

-La Paz: 61.190

-Colón: 60.841

-Gualeguay: 48.839

-Villaguay: 44.208

-Diamante: 44.193

-Nogoyá: 34.744

-Victoria: 33.297

-Tala: 25.070

-Federal: 24.309

-San Salvador: 17.410

-Feliciano: 13.866

-Islas del Ibicuy: 12.469

Circuitos con menos electores

El detalle por circuito también arrojó particularidades: Las Achiras (departamento Federal) y Colonia Florida del Oeste (departamento Gualeguaychú) tienen apenas 10 votantes cada uno, mientras que el circuito Pueblo Primero (departamento Tala) cuenta con 11 electores.

Estos números reflejan la heterogeneidad poblacional de la provincia y marcan la importancia de cada voto en las elecciones legislativas que se desarrollarán en octubre de 2025. Fuente: El Once

Conozca el detalle de la cantidad de electores en su localidad, en el siguiente documento oficial: