    Pago Anual – Tasa General Inmueble

    🔹️ Se encuentra disponible la modalidad de anticipo anual de los períodos restantes, una alternativa para quienes deseen realizar el pago en un solo trámite.
    🔹️ Esta opción es acumulable con los beneficios vigentes, según corresponda:
    ✔ 2% por anticipo anual
    ✔ 35% por buen pagador
    ✔ 5% por boleta digital
    📅 Podés acceder hasta el 31 de marzo de 2026.
    📍 Acercate a la Municipalidad de Nogoyá o a la Delegación de la Villa para recibir asesoramiento.
    Seguimos brindando herramientas que acompañan el cumplimiento y facilitan la gestión para cada vecino.

