Pago Anual – Tasa General Inmueble

Nogoyá
Se encuentra disponible la modalidad de anticipo anual de los períodos restantes, una alternativa para quienes deseen realizar el pago en un solo trámite.
Esta opción es acumulable con los beneficios vigentes, según corresponda:
2% por anticipo anual
35% por buen pagador
5% por boleta digital
Podés acceder hasta el 31 de marzo de 2026.
Acercate a la Municipalidad de Nogoyá o a la Delegación de la Villa para recibir asesoramiento.
Seguimos brindando herramientas que acompañan el cumplimiento y facilitan la gestión para cada vecino.
