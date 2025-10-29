Pago de jubilaciones y beneficios de ANSES: cómo queda el cronograma de noviembre con los feriados

Además, en noviembre, las asignaciones, pensiones y jubilaciones recibirán un aumento del 2,1% en línea con el último índice de inflación correspondiente a septiembre.

Esta medida responde a lo que establece el Decreto 271/2024 sobre aumentos por movilidad, para que los sectores más vulnerables de la sociedad no pierdan poder adquisitivo frente al aumento de precios.

Qué grupo de jubilados cobrará antes

Tras la publicación del calendario de pagos de ANSES para noviembre, se confirmó que un grupo de jubilados recibirá su haber de manera anticipada debido al impacto de los feriados del viernes 21 y el lunes 24 en el cronograma del organismo previsional.

Según informó la entidad, los jubilados cuyo DNI termina en 9 cobrarán el mismo día que aquellos con documento finalizado en 8. Esta decisión tiene como objetivo de evitar demoras en los pagos por el fin de semana largo, en uno de los sectores más vulnerables de la población.

Los motivos del cambio en el cronograma

En noviembre habrá un fin de semana largo que comenzará el viernes 21, con el feriado puente turístico, y se extenderá hasta el lunes 24, día en que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Estas jornadas, que en otros meses suelen formar parte del calendario de pagos habitual, quedarán fuera del cronograma por tratarse de días no laborables, lo que motivó algunos ajustes en las fechas de cobro.

Cuánto cobran en noviembre jubilados y pensionados de ANSES

En noviembre, los jubilados y pensionados reciben un aumento del 2,1% en sus haberes respecto a lo que cobraron durante octubre. Dicho incremento responde a la formula de movilidad que establece ajustes mensuales para estas prestaciones que tomen como base el último índice inflacionario que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Además, ANSES confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para aquellos beneficiarios que perciban la mínima.

Los montos que entrarán en vigencia a partir de noviembre son:

Jubilación mínima: $403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono)

($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono) Jubilación máxima: $2.241.129,34

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,52 ($ 266.520,52 de haber + $ 70.000 de bono)

($ 266.520,52 de haber + $ 70.000 de bono) PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($ 233.205,46 de haber + $ 70.000 de bono)

($ 233.205,46 de haber + $ 70.000 de bono) PNC madre de siete hijos: $403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono) [|10|]

Calendario de pagos de ANSES de noviembre

Las fechas de depósito por grupo quedan así:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre

AUH y SUAF

DNI finalizados en 0: a partir del 10 de noviembre

DNI finalizados en 1: a partir del 11 de noviembre

DNI finalizados en 2: a partir del 12 de noviembre

DNI finalizados en 3: a partir del 13 de noviembre

DNI finalizados en 4: a partir del 14 de noviembre

DNI finalizados en 5: a partir del 17 de noviembre

DNI finalizados en 6: a partir del 18 de noviembre

DNI finalizados en 7: a partir del 19 de noviembre

DNI finalizados en 8: a partir del 20 de noviembre

DNI finalizados en 9: a partir del 20 de noviembre. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com