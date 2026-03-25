Pagos de Anses en abril: qué cambia para jubilados, el monto del aumento, bono y fecha de cobro

La medida impactó directamente en los ingresos de millones de beneficiarios del sistema previsional, cuyos haberes se ajustan mensualmente en función de la inflación. Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a abril, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En paralelo, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono de $70.000, que se mantuvo sin modificaciones desde hace dos años. Este refuerzo estuvo destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima y se otorgó de manera proporcional a aquellos beneficiarios cuyos ingresos no alcanzan ese monto.

Montos actualizados y alcance del bono

Con el incremento del 2,9%, la jubilación mínima se ubicó en $380.319,31, mientras que con el bono adicional alcanzó los $450.319,31. En tanto, la jubilación máxima se fijó en $2.559.188,91, sin incluir refuerzos extraordinarios.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber se estableció en $304.255,44, que ascendió a $374.255,44 con el bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez pasaron a $266.223,52 y, con el adicional, llegaron a $336.223,52.

También se incluyó en este esquema a las pensiones para madres de siete hijos, que percibieron un monto equivalente a la jubilación mínima: $380.319,31, elevándose a $450.319,31 con el refuerzo. Asimismo, ANSeS confirmó que las asignaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación por hijo con discapacidad, se actualizaron en el mismo porcentaje.

Fechas de cobro según terminación de DNI

El cronograma del calendario de pagos ANSeS abril 2026 comenzó con el pago de Pensiones No Contributivas (PNC). Los documentos terminados en 0 y 1 cobraron el viernes 10 de abril; los finalizados en 2 y 3 lo hicieron el lunes 13; en 4 y 5, el martes 14; y en 6, 7, 8 y 9, el miércoles 15 de abril.

Para jubilaciones y pensiones que no superaron el haber mínimo, el calendario se desarrolló entre el 10 y el 23 de abril. Los beneficiarios con DNI terminado en 0 cobraron el viernes 10, mientras que el resto de los pagos se distribuyó de manera progresiva hasta el jueves 23, cuando percibieron sus haberes los documentos finalizados en 9.

En tanto, quienes percibieron jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cobraron entre el 24 y el 30 de abril. El cronograma se inició con los DNI terminados en 0 y 1 el viernes 24 y finalizó el jueves 30 con los documentos terminados en 8 y 9.

Impacto en el sistema previsional

El esquema de actualización mensual basado en el IPC consolidó un mecanismo de ajuste automático de los haberes previsionales, en un contexto de inflación persistente. De este modo, el aumento del 2,9% buscó mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios, aunque con diferencias según cada nivel de ingresos.

Por otro lado, la continuidad del bono extraordinario reflejó la decisión del Ejecutivo de sostener un refuerzo focalizado en los sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional. Sin embargo, al mantenerse sin actualización durante dos años, su impacto real se vio condicionado por la evolución de los precios.

En este escenario, el calendario de pagos ANSeS abril 2026 se consolidó como una herramienta clave para la organización de los cobros y la planificación económica de jubilados y pensionados en todo el país, en medio de un contexto económico que continuó marcado por la inflación y la necesidad de sostener ingresos. Fuente: El Once

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