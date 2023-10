Pancho Dotto dijo que Alejandro Gravier “vive” de Valeria Mazza y ella respondió

Pancho Dotto y Valeria Mazza revivieron alguna diferencia a partir del estreno de la docuserie basada en la modelo en la que se ignora la figura del ex representante. Entonces, Pancho le apuntó al marido de Valeria, Alejandro Gravier.En una comunicación con Entrometidos en la tarde (Net TV), Dotto acusó a Gravier de haberle “robado” a Mazza de su agencia y también, a las marcas que ella representaba.

“Cuando decís «marido empresario», en Argentina, estamos mal acostumbrados a decir «empresarios». Nunca fue empresario de nada y siempre fue una persona que estuvo a la pesca de todo y encontró en su mujer; un lindo negocio para vivir”, se despachó Pancho, en declaraciones que replica Ciudad Magazine.

“Puso cara de simpático y se metió a sacarle provecho a todo lo que pudo, pero empresario es otra cosa. Yo fui empresario y los empresarios trabajamos, nos levantamos temprano, vamos a cumplir con una tarea y, si tenemos empleados, pagamos sueldos. Es el típico busca argentino que encontró a una chica de la cual vivió y dejémoslo ahí, ya está”, continuó.

En la entrevista, el ex representante de la modelo aseguró que la diferencia con Valeria “fue económica”.

Consultada al respecto, Mazza replicó en Intrusos: “Yo no tuve ninguna pelea con él y no sé si él tuvo algún inconveniente conmigo. Yo no, y no me lo he vuelto a cruzar. Lo saludaría porque no se le quita el saludo a nadie, pero no me dan ganas de hablar con él por todas las cosas que ha dicho. El pez por la boca muere”, agregó la top model. Fuente: El Once