Panel Conferencia de La Fiesta de la Juventud

Nogoyá

En el marco de la Fiesta de la Juventud 2025, se realizó el Panel Conferencia donde dos representantes por cada grupo defendieron ante el público y el jurado el nombre elegido.

Las exponentes fueron:

GRUPO BONDAD – Elizabeth Bernhardt Duré – ⁠Camila Correa

GRUPO EMPATÍA – Abigail Zapata – ⁠Magdalena Arin

GRUPO FORTALEZA – Priscila Gómez – ⁠Sofía González

GRUPO ALEGRÍA – Isolina Marengo Saleh – ⁠Malena Savio

El jurado estuvo integrado por Marta Medrano, Mariana Pazo y Jorge Méndez.

Estuvieron presentes la coordinadora de Cultura, Turismo y Educación Karina Clementín y la directora de Deportes y Recreación Julieta Traverso.