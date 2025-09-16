Panel Conferencia de La Fiesta de la Juventud

Nogoyá
En el marco de la Fiesta de la Juventud 2025, se realizó el Panel Conferencia donde dos representantes por cada grupo defendieron ante el público y el jurado el nombre elegido.
Las exponentes fueron:
GRUPO BONDAD
– Elizabeth Bernhardt Duré
– Camila Correa
GRUPO EMPATÍA
– Abigail Zapata
– Magdalena Arin
GRUPO FORTALEZA
– Priscila Gómez
– Sofía González
GRUPO ALEGRÍA
– Isolina Marengo Saleh
– Malena Savio
El jurado estuvo integrado por Marta Medrano, Mariana Pazo y Jorge Méndez.
Estuvieron presentes la coordinadora de Cultura, Turismo y Educación Karina Clementín y la directora de Deportes y Recreación Julieta Traverso.
