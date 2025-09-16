Nogoyá Times

    Panel Conferencia de La Fiesta de la Juventud

    Nogoyá

    En el marco de la Fiesta de la Juventud 2025, se realizó el Panel Conferencia donde dos representantes por cada grupo defendieron ante el público y el jurado el nombre elegido.
     Las exponentes fueron:
    ✅ GRUPO BONDAD
    – Elizabeth Bernhardt Duré
    – ⁠Camila Correa
    ✅ GRUPO EMPATÍA
    – Abigail Zapata
    – ⁠Magdalena Arin
    ✅ GRUPO FORTALEZA
    – Priscila Gómez
    – ⁠Sofía González
    ✅ GRUPO ALEGRÍA
    – Isolina Marengo Saleh
    – ⁠Malena Savio
    El jurado estuvo integrado por Marta Medrano, Mariana Pazo y Jorge Méndez.
    Estuvieron presentes la coordinadora de Cultura, Turismo y Educación Karina Clementín y la directora de Deportes y Recreación Julieta Traverso.

